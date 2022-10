Huawei lancia l’edizione italiana della coding competition Tech Arena

Huawei ha annunciato il lancio di Huawei Tech Arena – Italy, l’edizione nazionale della competizione rivolta agli appassionati di informatica, programmazione, sviluppo software, IoT e cybersecurity.

Annunciata a giugno a livello globale, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di oltre 1.000 studenti durante l’anno accademico 2022-2023, attraverso competizioni che avranno luogo in numerosi Paesi, tra i quali, oltre all’Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Germania, Finlandia, Belgio e Israele.

L’obiettivo di Huawei è quello di favorire una sempre maggiore partecipazione degli studenti alla trasformazione digitale e innovazione tecnologica.

Ciascuna competizione è sponsorizzata e ideata dai centri di ricerca di Huawei, in collaborazione con le migliori università, per offrire agli studenti di tutto il mondo l’opportunità di comprendere come affrontare con successo le attuali sfide tecnologiche e industriali.

Per l’edizione italiana, le iscrizioni sono aperte ai giovani talenti italiani, studenti universitari di corsi di laurea STEM, studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori partecipanti alle competizioni internazionali di informatica, matematica e cybersecurity, e agli studenti stranieri che frequentano l’università in Italia.

I concorrenti avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità di programmazione e sviluppo software attraverso sfide e problemi di difficoltà crescente e di seguire le sessioni formative organizzate dagli esperti di Huawei.

I migliori 30 studenti (singoli o in team) delle competizioni svolte online avranno accesso all’evento finale che si terrà in presenza a Milano, nel mese di dicembre, durante il quale affronteranno la sfida conclusiva.

In particolare, Huawei Tech Arena prevede quattro fasi:

Iscrizione : c’è la possibilità di candidarsi come individuo o team (composto da massimo 3 persone). Iscriversi è semplice, basta compilare un modulo online.

: c’è la possibilità di candidarsi come individuo o team (composto da massimo 3 persone). Iscriversi è semplice, basta compilare un modulo online. Invio Cv/portfolio : inviare il curriculum, esplicitando la motivazione che spinge a partecipare.

: inviare il curriculum, esplicitando la motivazione che spinge a partecipare. Coding competition : i partecipanti avranno accesso alla piattaforma ‘Huawei Tech Arena’, dove si cimenteranno in sfide online basate sullo sviluppo di software ma anche quiz tecnologici, easter egg e scoperta e risoluzione di bug. La piattaforma sarà accessibile in qualsiasi momento dai partecipanti.

: i partecipanti avranno accesso alla piattaforma ‘Huawei Tech Arena’, dove si cimenteranno in sfide online basate sullo sviluppo di software ma anche quiz tecnologici, easter egg e scoperta e risoluzione di bug. La piattaforma sarà accessibile in qualsiasi momento dai partecipanti. Finale dal vivo: i finalisti si affronteranno nell’ultima sfida a Milano e avranno la possibilità di incontrare mentori ed esperti Huawei in un grande evento live di networking e di celebrazione dei vincitori.

Le competizioni in ambito tecnologico come Tech Arena – sottolinea Huawei – rappresentano un’opportunità unica per creare sinergie tra il mondo industriale e accademico: gli studenti possono mettere in pratica le loro conoscenze e apprendere nuove competenze per affrontare le sfide del mondo reale, l’azienda a sua volta, è stimolata da nuovi approcci e soluzioni, fondamentali per la ricerca e l’innovazione.

