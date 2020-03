Huawei presenta il bilancio 2019: crescita in ogni ambito

Huawei ha reso noti i dati relativi ai risultati finanziari del 2019, che delineano senza dubbio il solido stato di salute della società cinese.

Infatti, il fatturato complessivo dell’azienda nel 2019 è stato pari a 123 miliardi di dollari: una crescita del 19,1% rispetto al precedente anno.

Notevole anche l’utile netto, che è di 9 miliardi di dollari, mentre il flusso di cassa proveniente dalle attività operative ha superato i 13,1 miliardi di dollari, una crescita del 22,4% su base annua.

A dimostrazione del costante impegno dell’azienda nell’innovazione tecnologica e nella ricerca, Huawei ha investito 18,8 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, il 15,3% del fatturato complessivo. Negli ultimi 10 anni, Huawei ha investito oltre 86 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.

Nel 2019, l’attività del Carrier Business Group di Huawei ha guidato l’implementazione commerciale delle reti 5G. Per favorire lo sviluppo commerciale della rete e promuovere le nuove applicazioni del 5G, l’azienda ha realizzato diversi 5G joint innovation center in collaborazione con gli operatori di tutto il mondo.

Le soluzioni RuralStar base station di Huawei, ad esempio, hanno dimostrato che è possibile affrontare i problemi di copertura della rete anche in aree remote e prima difficilmente raggiungibili. Queste soluzioni sono state adottate in oltre 50 Paesi, garantendo la connessione internet mobile a oltre 40 milioni di persone che vivono in aree remote.

Nel 2019, il fatturato del Carrier Business Group di Huawei ha raggiunto 42,5 miliardi di dollari, una crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente.

Le attività dell’Enterprise Business Group di Huawei continuano a supportare la trasformazione digitale dei clienti in tutti i settori e contribuiscono a gettare le basi per un mondo digitale. A livello globale, oltre 700 città e 228 aziende della Fortune Global 500 hanno scelto Huawei come partner per la trasformazione digitale.

Nel 2019, Huawei ha annunciato la sua nuova strategia di crescita mirata a rendere il mondo sempre più connesso e digitale. Come parte di questa strategia, l’azienda ha lanciato il processore AI Ascend 910, e il training cluster di AI Atlas 900. Nel 2019, il fatturato dell’Enterprise Business Group di Huawei ha raggiunto 12,8 miliardi di dollari, una crescita del 8,6% su base annua.

Il Consumer Business Group di Huawei continua a registrare una forte crescita, con un totale di 240 milioni di smartphone consegnati durante l’anno. Huawei ha registrato forti progressi anche nello sviluppo dell’ecosistema “Seamless AI Life” su tutti i dispositivi prodotti dall’azienda, inclusi personal computer, tablet, dispositivi indossabili e schermi intelligenti. Nel 2019, il fatturato del Consumer Business Group di Huawei ha raggiunto 66,9 miliardi di dollari, in crescita del 34% su base annua.

Il Presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, ha mostrato la propria soddisfazione per la robusta crescita dimostrata: è il frutto dei grandi investimenti fatti negli anni in ricerca è sviluppo, ha sottolineato.

La roadmap per la rete 5G non subirà rallentamenti, così come non si ridurrà il piano di investimenti nel nostro paese. Come ha giustamente sottolineato De Vecchis, in un momento di grande crisi sono necessari anche sforzi non comuni.

Il manager ha inoltre annunciato il lancio della nuova piattaforma di e-commerce: un modo per raggiungere più clienti, anche grazie alla assistenza con presa e riconsegna a domicilio del device guasto. Fattore non da poco, in questo periodo di mobilità ridotta.