Huawei, arriva la app Store con una promozione

L’azienda cinese ha lanciato ufficialmente in Italia la sua nuova app Huawei Store, che mira a combinare in un nuovo spazio virtuale unico il servizio di ecommerce e la community di questa marca, e lo ha fatto non solo con un semplice annuncio, ma accompagnando l’inaugurazione con una interessante promozione per gli utenti.

In occasione del lancio, ha annunciato infatti l’azienda, fino al 20 agosto 2020 tutti coloro che faranno acquisti utilizzando l’app Huawei Store avranno diritto a uno sconto del 12% sui prodotti dell’ecosistema Huawei: dai nuovi smartphone alle cuffie, passando per tablet, Pc e accessori.

Dalla promozione, specifica però l’azienda, sono esclusi i prodotti Huawei MateBook 13 e Huawei P30 (tutte le informazioni su questa campagna legata a Huawei Store, dettagli sul codice promozionale e link per scaricare la nuova app, sono disponibili sul sito di Huawei).

La nuova app Huawei Store è già disponibile per il download su Huawei AppGallery e, a partire dal 27 luglio su Google Play Store, lo sarà per tutti i device Android. L’app permetterà agli utenti di immergersi nell’universo Huawei, di essere sempre informati sulle ultime novità e di acquistare i prodotti dell’ecosistema Huawei, tutto da un unico posto.

Il mobile shopping sta acquisendo un ruolo sempre più di rilievo nelle abitudini d’acquisto dei consumatori e, sempre più di frequente, stiamo vedendo le aziende adattarsi e offrire soluzioni che vadano incontro a questa tendenza. Un’azienda che si colloca tra i brand leader a livello globale del settore della tecnologia non poteva dunque mancare all’appello.

Huawei insiste inoltre molto sul fatto che l’app offra informazioni utili durante la fase decisionale di acquisto del dispositivo, grazie ai contenuti della community.

In solo quattro mesi dal lancio, ha reso noto l’azienda, la community Huawei ha fatto registrare oltre 120mila utenti italiani, che condividono opinioni, pongono domande e ricevono risposte sui prodotti e servizi.

Ora, i benefici della community si potranno trovare all’interno di Huawei Store: le recensioni, i suggerimenti e le immagini condivise all’interno della community aiuteranno gli altri utenti a conoscere meglio i prodotti, per una scelta ancora più consapevole.

Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia, ha dichiarato: “I nostri utenti rappresentano per noi la priorità numero uno. Ci impegniamo ogni giorno per offrire loro il meglio della tecnologia e per renderla quanto più accessibile in base alle loro esigenze. Siamo orgogliosi oggi, con l’arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un clic in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell’ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente”.