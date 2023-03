Hpe rafforza la sicurezza di rete con l’acquisizione del Security Service Edge provider Axis Security

Hpe ha annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Axis Security, provider specializzato in cloud security. Questa acquisizione consentirà ad Hpe di espandere le proprie funzionalità di sicurezza edge-to-cloud offrendo una soluzione unificata Secure Access Services Edge (SASE) per soddisfare la crescente domanda di soluzioni integrate di rete e sicurezza fornite as-a-service. La piattaforma Security Services Edge (SSE) di Axis Security si propone di migliorare le prestazioni delle applicazioni e di aumentare la sicurezza della rete, alla luce dell’aumento del numero di utenti da remoto e della continua migrazione delle applicazioni verso il cloud.

SSE di Axis Security abilita l’accesso alle risorse aziendali e al public cloud; la piattaforma in cloud dell’azienda si baserà sull’offerta esistente di Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) e di firewall di rete di Aruba. Questa combinazione fornirà una soluzione SASE completa edge-to-cloud, assicurando che i controlli di sicurezza Zero Trust possano essere applicati a persone e dispositivi, indipendentemente dal luogo in cui essi si connettono: nelle sedi centrali, nelle diverse filiali, a casa o in viaggio.

“In un mondo post-pandemico dove il lavoro ibrido è diventato la nuova normalità, è necessario un approccio differente alla sicurezza edge di rete per proteggere le applicazioni SaaS critiche“, ha dichiarato Phil Mottram, executive vice president e general manager di Hpe Aruba Networking. “L’integrazione delle soluzioni di Aruba e Axis Security trasformerà la connettività edge-to-cloud in una soluzione SASE completa che offrirà alle aziende i massimi livelli di sicurezza sia per i dispositivi IoT che per l’accesso di tutti gli utenti in sedi geograficamente distribuite. Oggi, inoltre, diamo ulteriore impulso alla nostra vision che si prefigge di aiutare i nostri clienti a soddisfare loro esigenze di connettività sicura con soluzioni SASE e 5G private, grazie anche all‘accordo annunciato recentemente dell’acquisizione del provider di tecnologia cellulare privata Athonet“.

Axis Security fornisce una piattaforma SSE cloud-native, Atmos, che offre l’accesso autenticato alle applicazioni private del network edge, un gateway web sicuro (SWG) per salvaguardare l’accesso degli utenti a Internet e un broker di sicurezza dell’accesso al cloud (CASB) che garantisce un accesso sicuro in linea alle applicazioni SaaS, oltre al il Digital Experience Monitoring (DEM) per fornire informazioni sull’esperienza degli utenti.

“Abbiamo sviluppato Axis Security per creare un mondo in cui la connettività a ogni risorsa aziendale, da qualsiasi luogo, possa essere sempre semplice, sicura e affidabile“, ha affermato Dor Knafo, CEO di Axis Security. “La nostra piattaforma SSE è un complemento naturale alle offerte SD-WAN, firewall di rete e segmentazione dinamica di Aruba. Insieme realizzeremo una piattaforma SSE unificata, progettata per estendere la connettività all’edge attraverso una combinazione di servizi di accesso moderni, che lavorino tutti insieme in armonia“.

Hpe migliora l’offerta SASE per la sicurezza del cloud attraverso la piattaforma integrata Axis Security

Hpe integrerà la tecnologia Axis Security con le soluzioni di rete sicura Aruba esistenti per migliorare ulteriormente l’offerta SASE, fornendo controlli di sicurezza WAN e cloud direttamente all’applicazione sull’edge di rete, anziché instradare i dati attraverso il data center. Questo aiuterà i clienti fornendo in modo flessibile tutti i componenti di rete di un provider in modalità as-a-service con un unico punto di controllo, invece di dover acquistare, manutenere e gestire licenze per componenti separati.

Inoltre, la piattaforma edge-to-cloud Hpe GreenLake integrerà la piattaforma cloud-native SSE di Axis Security, offrendo ai clienti un unico abbonamento mensile senza spese di gestione. I clienti possono implementare queste soluzioni flessibili as-a-service con un rischio ridotto e un investimento iniziale minimo, oltre a poterle scalare in base alla necessità.

Integrazione e disponibilità del portfolio di Hewlett Packard Enterprise

La transazione è prevista si concluda entro la fine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 di Hpe, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Hpe integrerà le soluzioni di Axis Security con le proprie soluzioni di sicurezza edge-to-cloud e prevede di renderle disponibili ai clienti nel terzo trimestre del proprio anno fiscale 2023.