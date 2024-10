Cloud Budget Revolution: l’Hackathon di Aruba e Codemotion

Aruba, il principale provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, annuncia in collaborazione con Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori, un Hackathon dedicato alla comunità tech e ai professionisti del settore.

L’Hackathon – spiega Aruba – mira a stimolare la nascita di nuovi progetti innovativi, promuovendo la Cloud Budget Revolution. L’evento, aperto gratuitamente a tutti i maggiorenni residenti in Italia, avrà come suo focus principale sviluppatori, esperti di architetture di microservizi e di architetture Cloud Native, partner e clienti business, che avranno l’opportunità di applicare le loro conoscenze lavorando su una challenge predefinita dal titolo “Cloud Budget Revolution: Finops Unleashed – Crea il futuro del budgeting intelligente per le risorse cloud”.

La sfida principale dell’Hackathon è quella di sviluppare un’applicazione web in grado di semplificare la gestione del budgeting in cloud, esplorando soluzioni e risorse all’interno di un budget prefissato. I partecipanti avranno a disposizione le API e la piattaforma di Aruba Cloud come base per realizzare la sfida dello sviluppo di un potente “capacity calculator” per elaborare i costi delle risorse, in base al catalogo Aruba Cloud, garantendo un controllo immediato e l’attivazione delle risorse tramite API. L’obiettivo è costruire una soluzione innovativa che renda il budgeting intelligente, intuitivo e di facile comprensione.

L’Hackathon si svolge dal 31 ottobre al 28 novembre in modalità online. I team potranno presentare le loro idee entro il 28 novembre, data in cui inizierà la valutazione delle proposte.

Possono partecipare alla maratona team composti da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone. Tuttavia, è possibile iscriversi come singoli partecipanti che saranno poi indirizzati dagli organizzatori per formare dei team eterogenei favorendo la collaborazione.

Il team vincitore assoluto dell’Hackathon riceverà un premio di 10.000 euro in buoni acquisto. Partecipare – sottolinea Aruba – significa non solo mettere alla prova le proprie competenze o accrescerle, ma anche ottenere visibilità nel settore e contribuire al futuro del cloud creando strumenti che possano essere utili per le community di oggi e domani.

Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud, ha commentato: “L’Hackathon è un’opportunità straordinaria per coinvolgere la community degli sviluppatori e dei professionisti tech, che saranno chiamati a costruire sulla piattaforma Aruba Cloud delle soluzioni che possano avere un impatto reale sul settore, in relazione ad un tema centrale per tutte le aziende: il budget di spesa sul cloud. Oltre a questo, rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il nostro rapporto con la community e raccogliere feedback sulla nostra piattaforma, in modo da renderla sempre più aderente alle esigenze di chi sviluppa. Non vediamo l’ora di scoprire le soluzioni innovative che nasceranno da questa iniziativa.”

La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è il 28 novembre, ultimo giorno dell’Hackathon. Per ulteriori informazioni e registrarsi, è possibile collegarsi al sito dell’iniziativa.