Akamai Account Protector rafforza la lotta contro frodi e abusi

Akamai Technologies, l’azienda di servizi cloud che abilita e protegge la vita online, annuncia il lancio di nuove funzionalità che sono state aggiunte alla sua soluzione di sicurezza Account Protector. Questi miglioramenti – spiega l’azienda – sono progettati per salvaguardare gli account degli utenti dagli abusi per tutto il loro ciclo di vita e forniscono una protezione avanzata contro gli abusi nell’apertura degli account, gli attacchi per il controllo degli account e da altri schemi di attacco.

Le nuove funzionalità consentono alle organizzazioni di proteggere gli account lungo tutto il processo: dal momento della loro creazione, alla reimpostazione delle password, al login e a tutte le attività di post-login. Nel panorama delle minacce odierne, non è più sufficiente affidarsi ad un singolo controllo di sicurezza al momento di effettuare un login o una transazione, sottolinea Akamai, che aggiunge: per bloccare le attività dannose e gli abusi in modo efficace, è essenziale analizzare i rischi in tempo reale e monitorare continuamente gli account durante il loro intero ciclo di vita, per individuare i segnali di comportamenti sospetti non appena si verificano.

“Parallelamente all’evoluzione del panorama della cybersicurezza, si sono evolute anche le tattiche dei truffatori“, ha affermato Rupesh Chokshi, Senior Vice President e General Manager, Application Security, Akamai. “Le valutazioni statiche dei rischi tradizionalmente usate al momento di effettuare un login non sono più sufficienti per contrastare le sofisticate strategie di abuso degli account. I miglioramenti apportati alla soluzione Account Protector forniscono valutazioni continue dei rischi e aiutano i clienti a rilevare i minimi cambiamenti dei comportamenti che potrebbero segnalare un furto di identità o attività fraudolente“.

Account Protector raccoglie un’ampia serie di segnali di rischio durante l’intero ciclo di vita di un account, li analizza e avvia risposte automatiche che consentono di bilanciare la riduzione del rischio con le user experience. Le nuove funzionalità includono:

Protezione del ciclo di vita: Account Protector consente alle organizzazioni di valutare i rischi degli utenti in ogni fase, dalla creazione degli account alle attività di post-login, come aggiornamenti degli account, modifiche delle password e pagamenti.

Gestione flessibile dei rischi: le aziende possono personalizzare le proprie misure di sicurezza in base alla tolleranza ai rischi e agli obiettivi aziendali, aggiungendo criticità in caso di utenti sospetti o riducendole per gli utenti affidabili in qualsiasi momento del loro percorso.

Operazioni API avanzate e rilevamento dei rischi: per le attività di post-login più importanti, sono stati aggiunti nuovi obiettivi per le operazioni API e nuovi sistemi di rilevamento dei rischi, tra cui: Aggiornamento degli account: consente alle organizzazioni di identificare gli "impostori" che stanno tentando di aggiornare un account utente dopo averne assunto il controllo; Modifica delle password: fornisce migliori sistemi di rilevamento per identificare la modifica anomala di una password dopo un attacco per il controllo di un account; Pagamenti: questa funzionalità supporta trasferimenti di denaro o pagamenti sicuri identificando gli utenti falsi che effettuano transazioni fraudolente dopo aver assunto il controllo di un account.

Queste nuove funzionalità offrono una protezione avanzata contro gli abusi sofisticati degli account, monitorando il comportamento degli utenti in tempo reale e adattandosi all’evoluzione dei profili a rischio. Le aziende ora possono proteggere meglio gli account dei propri utenti e affrontare i rischi emergenti, continuando, ad offrire eccellenti user experience agli utenti affidabili.

Per ulteriori informazioni su Account Protector e sulla protezione degli account utente nell’intero percorso dell’utente è possibile consultare il sito di Akamai.