HPE GreenLake apre la strada al cloud ibrido del futuro

Hang Tan, Chief Operating Officer, HPE Hybrid Cloud, spiega come e perché la nuova funzionalità di virtualizzazione di HPE rende HPE GreenLake la destinazione ideale per il cloud ibrido del futuro.

Attualmente, oltre il 70% delle imprese si rivolge al cloud ibrido per accelerare l’innovazione aziendale e ottenere una maggiore efficienza e agilità operativa. Il cloud ibrido consente ai clienti di modernizzare l’ambiente IT legacy, accelerando al contempo l’adozione di tecnologie AI e cloud-native.

Tuttavia, per sfruttare davvero la potenzialità del cloud ibrido, le aziende riconoscono la necessità di adottare un approccio ibrido “by design”, che offra un modello operativo di cloud unificato e platform-based, garantendo al contempo flessibilità, controllo ed evitando rischi di lock-in. In questo percorso, le aziende cercano anche partner tecnologici di fiducia che le aiutino a mitigare i rischi che derivano da importanti sforzi di modernizzazione dell’IT.

Per soddisfare queste esigenze, siamo orgogliosi di aver ampliato la nostra offerta di cloud ibrido con la capacità di virtualizzazione di HPE per HPE Private Cloud. La combinazione delle nostre capacità di cloud ibrido full-stack e del nostro ecosistema di cloud ibrido aperto rende il cloud HPE GreenLake la soluzione ideale di cloud ibrido del futuro per le aziende.

Virtualizzazione di livello enterprise basata su KVM open-source

La funzionalità di virtualizzazione di HPE combina una macchina virtuale basata su kernel open-source (KVM) con l’innovativo software di orchestrazione cluster di HPE per supportare le prestazioni e la disponibilità elevate richieste dai carichi di lavoro enterprise più esigenti.

I nostri cluster di virtualizzazione sono gestiti attraverso un piano di controllo basato sul cloud, che elimina la necessità di allocare risorse preziose per la gestione on-premise. Allo stesso tempo, la capacità di virtualizzazione di HPE è progettata per rimanere altamente disponibile, anche quando è disconnessa dal cloud.

Pienamente integrato con HPE Private Cloud, offre semplicità, prestazioni e tempo di realizzazione a basso rischio.

La funzionalità di virtualizzazione di HPE viene fornita come parte di una soluzione di cloud privato completamente integrata, costruita sulle capacità di calcolo, rete e storage di HPE, leader del settore. Quando i clienti adottano HPE Private Cloud con la funzionalità di virtualizzazione di HPE, potranno beneficiare di un’esperienza di gestione semplice e intuitiva. Ciò include operazioni automatizzate del Day 0 e del Day 1+, la fornitura di macchine virtuali in due clic con protezione dei dati integrata e gestione automatizzata del ciclo di vita.

I clienti potranno anche usufruire di tutti i vantaggi della nostra piattaforma HPE Alletra Storage MP, integrata in modo nativo, che offre prestazioni elevate per i carichi di lavoro ad alta intensità di dati e una riduzione dei dati altamente efficiente. HPE Alletra Storage MP consente lo scale up e lo scale out in modo indipendente per ottimizzare i bisogni dei singoli carichi di lavoro e adesso consente di estendere la replica dei dati al cloud pubblico con le sue funzionalità di software-defined storage (SDS).

Grazie ai servizi di consulenza, di assistenza professionale e di gestione di HPE, i clienti possono proteggersi ulteriormente dai rischi operativi e tecnologici e ottenere un time-to-value più rapido.

Una piattaforma di cloud ibrido aperta e all’avanguardia che offre ai clienti la possibilità di scelta

HPE sa che la modernizzazione dell’IT deve andare oltre la virtualizzazione. HPE Private Cloud consente sia carichi di lavoro virtualizzati che carichi di lavoro cloud-native e di AI, con il supporto di macchine virtuali, container e bare metal.

Le aziende che scelgono HPE Private Cloud ottengono l’integrazione nativa con i servizi di cloud ibrido di HPE, come la protezione dei dati e la protezione informatica (Zerto, un’azienda di Hewlett Packard Enterprise), nonché la gestione delle operazioni IT basata sull’intelligenza artificiale (OpsRamp, un’azienda di Hewlett Packard Enterprise), oltre alle principali integrazioni di terze parti. Tutti questi servizi sono forniti all’interno di un modello di gestione cloud unificato e basato su una piattaforma attraverso il cloud HPE GreenLake.

In qualità di leader del cloud ibrido, con 34.000 clienti e un valore contrattuale complessivo di 15 miliardi di dollari, il cloud HPE GreenLake vanta una track-record comprovato in fatto di attenzione al cliente e di impegno verso gli standard aperti e il supporto multi-vendor e multi-cloud. In virtù di questo impegno, HPE continuerà a collaborare con altri leader del settore nella virtualizzazione e nella tecnologia dei container, supportando i runtime che consentono le migliori soluzioni per le esigenze dei nostri clienti.

HPE è il primo fornitore a offrire una soluzione completa di cloud ibrido

Con l’aggiunta della nuova tecnologia di virtualizzazione, HPE diventa il primo fornitore a offrire una soluzione completa di funzionalità e servizi di livello enterprise in tutto lo stack tecnologico del cloud ibrido. Questa include:

Infrastruttura di cloud privato modulare con automazione basata sull’AI

Virtualizzazione e segmentazione della rete (HPE Aruba Networking)

Mobilità dei dati con esperienza unificata tra cloud privato e pubblico, sfruttando SDS (HPE Alletra Storage MP)

Set completo di runtime (macchine virtuali, container, bare metal) e framework AI

Servizi cloud di tipo multi-cloud e multi-vendor per la gestione delle operazioni IT (OpsRamp), la protezione dei dati e la sicurezza informatica (Zerto), nonché per la reportistica sulla sostenibilità (Sustainability Insights Center).

Piano di controllo del cloud unificato e basato su una piattaforma (HPE GreenLake)

Servizi di consulenza e di assistenza professionale, servizi di gestione e servizi finanziari

Integrando la nostra soluzione completa di funzionalità e il supporto di terze parti, HPE è particolarmente adatta ai clienti desiderano un unico fornitore per ridurre al minimo i rischi tecnologici e operativi.

Risparmio fino a 5 volte sul TCO con l’approccio “hybrid by design” in tre fasi

Le aziende possono ottenere un risparmio fino a 5 volte sul TCO quando adottano HPE Private Cloud e collaborano con HPE per modernizzare il loro sistema IT virtualizzato. HPE ha creato un approccio olistico in tre fasi:

Ottimizzare – Utilizzare HPE Cloud Physics per dimensionare correttamente ed avere una fotografia dell’installato in termini di virtualizzazione dei clienti e beneficiare dei vantaggi strutturali delle soluzioni di HPE Private Cloud per ottimizzare il TCO. Modernizzare – Collaborare con HPE Services per accelerare l’adozione di piattaforme cloud-native e di IA, sfruttando le capacità di HPE come la migrazione dei dati da Zerto, le capacità di virtualizzazione e di containerizzazione di HPE, le soluzioni di terze parti e i nostri partner di cloud pubblico. Semplificare – Eliminare la complessità della gestione di più ambienti tra cloud privati e pubblici sfruttando l’esperienza operativa unificata della piattaforma cloud HPE GreenLake e i servizi di cloud ibrido integrati in modo automatico da HPE, che sono multi-vendor e multi-cloud by-design.

La funzionalità di virtualizzazione di HPE arriverà nella seconda metà del 2024

La funzionalità di virtualizzazione di HPE sarà presentata in anteprima a HPE Discover 2024 e dovrebbe uscire prima come parte di HPE Private Cloud Business Edition nella seconda metà del 2024.