HPE, il calcolo ad alte prestazioni diventa un servizio cloud

Hewlett Packard Enterprise (HPE) propone da oggi le proprie soluzioni di High Performance Computing (HPC) in modalità servizio attraverso HPE GreenLake.

I nuovi servizi cloud HPE GreenLake per HPC combinano il cloud pay-per-use con i sistemi HPC collaudati in modo tale che qualsiasi azienda potrà gestire i workload più impegnativi in termini di calcolo e di dati, per alimentare le attività di intelligenza artificiale e machine learning, velocizzare l’estrazione di informazioni e creare nuovi prodotti ed attraverso una piattaforma as-a-service flessibile, che potrà essere gestita in sede o in una struttura di colocation.

La nuova offerta intende eliminare la complessità e i costi associati alle tradizionali implementazioni di calcolo ad alte prestazioni, mettendo in campo servizi completamente gestiti e preconfigurati, basati su sistemi HPC, software, soluzioni di storage e di rete appositamente realizzati, disponibili in opzioni di piccole, medie o grandi dimensioni.

Le aziende potranno ordinarli autonomamente attraverso un portale dedicato, grazie al quale, con semplici funzioni point-and-click, potranno scegliere la configurazione giusta per le loro esigenze di workload, e ricevere i servizi in 14 giorni.

HPC, mercato in crescita Secondo Intersect360 Research, il mercato HPC crescerà di oltre il 40%, raggiungendo quasi 55 miliardi di dollari di fatturato entro il 2024, per sostenere la crescita continua dei dati, compresi quelli provenienti da applicazioni e endpoint emergenti, come i modelli di apprendimento automatico e i dispositivi edge. L’implementazione e la gestione tradizionale dei sistemi HPC è costosa, complessa e richiede molte risorse. Secondo Hyperion Research i principali ostacoli riguardano i costi di sistema, i costi operativi relativi all’alimentazione e al raffreddamento e la mancanza di personale tecnico HPC qualificato.

Le aziende possono implementare i servizi HPE GreenLake in qualsiasi ambiente di data center, sia on-premise nella propria azienda che in una struttura di colocation, e ottenere servizi completamente gestiti che consentono di pagare solo ciò che utilizzano, permettendo loro di concentrarsi sulla gestione dei propri progetti e accelerando l’innovazione.

HPE offrirà inizialmente un servizio HPC basato sui sistemi HPE Apollo, combinato con le tecnologie di storage e di rete, costruite appositamente per l’esecuzione di workload di modellazione e simulazione.

Il servizio sfrutta anche un software HPC dedicato alla gestione dei workload HPC, il supporto per container e orchestration specifici per piattaforme HPC e, infine, la gestione e il monitoraggio dei cluster HPC.

In futuro, HPE prevede di rendere disponibile il resto del suo portafoglio HPC con offerte di servizi as-a-service.

Le funzioni del servizio HPC cloud

Come parte dell’offerta le aziende otterranno varie funzionalità per gestire, distribuire e controllare i costi dei loro servizi HPC: HPE GreenLake Central per gestire e ottimizzare i loro servizi HPC, HPE Self-service dashboard per eseguire e gestire i cluster HPC senza interrompere i workload, attraverso una funzione “point-and-click”, HPE Consumption Analytics per avere un’analisi riepilogativa dell’utilizzo e dei costi basata sulla misurazione tramite HPE GreenLake, HPC, AI & App Services per standardizzare e confeziona i workload HPC in container.

HPE ha un ecosistema di partner HPC per aiutare le imprese a implementare soluzioni per qualsiasi esigenza di lavoro, in qualsiasi ambiente di data center, dalle facility di colocation ai software vendor indipendenti.

Le offerte iniziali pre-configurate per i servizi cloud HPE GreenLake per l’high-performance computing (HPC) saranno generalmente disponibili nella primavera del 2021 in tutto il mondo.

HPE prevede di espandere in futuro i servizi cloud HPE GreenLake per HPC anche ad altre tecnologie, che includono i prodotti basati su infrastruttura Cray, software e soluzioni di storage e networking.