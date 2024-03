HP svela un ampio portfolio di pc AI per potenziare la produttività

HP ha annunciato oggi un ampio portfolio di pc AI che sfruttano la potenza dell’intelligenza artificiale per migliorare la produttività, la creatività e la user experience in contesti lavorativi ibridi.

In un panorama lavorativo ibrido in continua evoluzione, sottolinea l’azienda, i lavoratori sono ancora alle prese con la disconnessione e la stanchezza digitale. Il Work Relationship Index 2023 di HP rivela che solo il 27% dei lavoratori della conoscenza ha un rapporto sano con il lavoro e l’83% ritiene che sia giunto il momento di ridefinire il nostro rapporto con il lavoro.

La maggior parte dei dipendenti ritiene che l’intelligenza artificiale aprirà nuove opportunità per godersi il lavoro e renderlo più semplice, ma per avere successo è necessario disporre degli strumenti e delle tecnologie AI giusti.

“In HP, la nostra missione è quella di consentire alle aziende di capitalizzare la potenza dell’AI, stimolando progressi ambiziosi e significativi in ogni organizzazione“, ha dichiarato Alex Cho, Presidente di Personal Systems, HP Inc. “Siamo orgogliosi di rappresentare la più ampia gamma di PC AI del settore. Sfruttando l’intelligenza artificiale come strumento personale, stiamo creando esperienze di lavoro più personalizzate e significative, rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia e tra di noi sul posto di lavoro”.

Concentrarsi sul lavoro che conta, con i pc AI di HP

Per i leader, i knowledge worker e i creator di oggi, HP ha presentato l’ultima generazione di pc AI HP Elite e Pro, con Copilot in Windows e Windows 11 Pro, e le workstation mobili Z by HP, che offrono soluzioni di elaborazione ad alte prestazioni progettate per alimentare i flussi di lavoro più impegnativi.

Le più recenti soluzioni pc HP Elite e Pro sono dotate di funzionalità AI basate su processori Intel Core Ultra 5 e 7 o processori AMD Ryzen PRO di nuova generazione con NPU dedicate per affrontare le attività AI con prestazioni più personalizzate. HP Smart Sense è progettato per anticipare e regolare automaticamente il comportamento di utilizzo del pc, garantendo il miglior equilibrio tra prestazioni e alimentazione. Inoltre, l’audio Poly Studio e il livellamento dinamico della voce, la riduzione del rumore AI e l’inquadratura automatica offrono un’interazione e una collaborazione migliori e naturali con la fotocamera, per un’esperienza d’uso senza interruzioni.

HP – afferma l’azienda – dispone ora del più ampio portafoglio di PC AI basati su Intel e AMD, a dimostrazione dell’impegno verso l’innovazione e le prestazioni. La gamma lanciata oggi comprende in primo luogo i notebook HP Elite Serie 1000 G11, che l’azienda descrive come i pc aziendali AI più potenti al mondo: questa serie è stata progettata per offrire una miscela perfetta di portabilità, prestazioni e fino a 21 ore di durata della batteria ai leader e ai lavoratori in movimento.

Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale, gli utenti sperimentano prestazioni grafiche fino all’80% migliori, fino al 38% di energia in meno per la collaborazione potenziata dall’intelligenza artificiale e fino al 132% di velocità in più nell’editing video AI rispetto alla generazione precedente. Con HP Smart Sense, l’intelligenza artificiale trasforma l’energia del PC in modo da renderlo più silenzioso fino al 40%. Oltre il 70% dei componenti principali contiene materiali riciclati; inoltre, il rilevamento dei dati sull’alimentazione e i suggerimenti aiutano a ridurre il consumo di energia.

I notebook HP EliteBook serie 800 e 805 G11 sono creati per soddisfare le esigenze dei lavoratori aziendali che svolgono carichi di lavoro quotidiani che richiedono prestazioni potenti e funzioni di collaborazione. La nuova serie è dotata di processori Intel Core Ultra 5 e 7 o di processori AMD Ryzen PRO di nuova generazione per una produttività basata sull’intelligenza artificiale. Questi pc contengono almeno il 75% di plastica PCR nella cornice.

I notebook HP EliteBook serie 600 e 605 G11 sono realizzati per le organizzazioni corporate e del settore pubblico che devono massimizzare il valore e la flessibilità per equipaggiare una serie di utenti in ambienti ibridi. Questi pc sono in grado di affrontare le applicazioni aziendali più impegnative, in modo che il lavoro possa essere svolto in modo efficiente e affidabile.

I pc notebook HP ProBook serie 400 e 405 G11 sono pensati per i lavoratori ibridi che si dividono tra l’ufficio e la casa: questi dispositivi offrono flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale e prestazioni essenziali, oltre a storage e memoria aggiornabili.

Il pc desktop HP Elite Small Form Factor 805 G9 è progettato per i lavoratori desktop che desiderano portare la produttività a un livello superiore, con una connettività potenziata per sfruttare le applicazioni AI basate sul cloud come Copilot in Windows con funzionalità Wi-Fi 7 e una NPU integrata opzionale in modelli selezionati con Ryzen AI, compresa la scheda grafica AMD Radeon RX 6300 da 2 GB o la grafica discreta NVIDIA T400 da 4 GB.

Z by HP offre soluzioni di calcolo ad alte prestazioni progettate per alimentare i flussi di lavoro più impegnativi. L’ultima generazione di workstation mobili AI HP ZBook affronta le sfide del lavoro in mobilità, pur mantenendo gli strumenti di collaborazione necessari per l’esecuzione di grandi progetti complessi da qualsiasi luogo. Grazie a un’ampia gamma di CPU, tra cui i processori Intel Core Ultra 5, 7 e 9 o i processori AMD Ryzen PRO di nuova generazione con NPU dedicate, ZBook contribuisce a sbloccare nuovi livelli di produttività e creatività grazie all’AI. Le soluzioni hardware e software complete di Z by HP – afferma l’azienda – garantiscono affidabilità, sicurezza e mobilità ai professionisti della creatività.

HP ZBook Power G11 è una soluzione di computing ad alte prestazioni in grado di alimentare i flussi di lavoro più impegnativi, aumentando la produttività in un nuovo design premium da 16″ con componenti di livello professionale per l’esecuzione di applicazioni di sviluppo AI e di progettazione concettuale. Dotato di una GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop, HP ZBook Power G11 è progettato per gestire modellazione 3D, creazione di contenuti con intelligenza artificiale e multitasking intensivo con facilità. È inoltre configurabile con le nuove GPU NVIDIA RTX 500 e 1000 Ada Generation Laptop che offrono i vantaggi della più recente architettura GPU di NVIDIA.

HP ZBook Fury G11 è progettato per offrire la potenza delle prestazioni desktop da qualsiasi luogo e consente una potente accelerazione AI per l’editing di video 8K, il rendering 3D avanzato, i VFX o la messa a punto e l’esecuzione di modelli AI locali. La tecnologia termica avanzata garantisce un’efficienza ottimale durante le attività più impegnative, offrendo fino a un processore Intel Core HX di classe desktop per prestazioni professionali e fino a una GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop.

HP ZBook Studio G11 migliora la concentrazione e la produttività in un fattore di forma elegante e portatile; consente agli utenti di sviluppare progetti complessi, di portare le funzionalità AI agli strumenti di creazione di contenuti, di eseguire il rendering in tempo reale e di visualizzare i dati in movimento. HP ZBook Firefly G11 offre la fusione perfetta tra prestazioni di livello professionale e mobilità reale: consente la gestione dei progetti da qualsiasi luogo ed è dotato di prestazioni accelerate dall’intelligenza artificiale grazie alla GPU NVIDIA RTX A500 Laptop e offre un’efficienza energetica dinamica e un’elevata durata della batteria.

Lavorare protetti con le soluzioni di sicurezza HP

HP ha annunciato quelli che l’azienda definisce i primi pc aziendali al mondo in grado di proteggere il firmware dagli attacchi informatici quantistici: sono dotati del chip Endpoint Security Controller (ESC) aggiornato di HP, che contribuisce a garantire la gestibilità e la protezione dei dati sensibili. Isolato dal processore e dal sistema operativo, l’ESC fornisce una piattaforma hardware che riduce il rischio di violazione dei dati e migliora la produttività evitando i tempi di inattività.

I notebook HP Elite e ProBook e le workstation Z by HP sono dotati di HP Wolf Security for Business per proteggere gli utenti finali indipendentemente da dove e come lavorano. HP ha inoltre lanciato HP Cloud Endpoint Manager SaaS, creato appositamente per i dispositivi mission-critical per aiutare l’IT a proteggere gli endpoint dalle minacce con il monitoraggio e la correzione automatizzati dei dispositivi.

Accelerare le capacità di data science con l’HP AI Creation Center e Z by HP AI Studio

HP sta accelerando l’era dell’AI con soluzioni personalizzate per la scienza dei dati. L’AI Creation Center di HP combina la workstation avanzata per l’AI con soluzioni robuste come Z by HP AI Studio per offrire la soluzione workstation più completa per lo sviluppo dell’AI.

Le soluzioni workstation Z by HP, progettate in stretta collaborazione con NVIDIA, aiuteranno a scalare le risorse di calcolo e AI da un’infrastruttura on-premise al cloud, semplificando il modo in cui le aziende costruiscono e personalizzano i modelli AI privati attraverso una piattaforma che collega i team di dati, gli strumenti e il calcolo.

Integrando i dati e i modelli pre-addestrati di NVIDIA nell’AI Studio di HP, i clienti possono ora accedere facilmente ai workflow ovunque. Le GPU NVIDIA accelerano il training, aumentando la velocità di creazione del valore. Questa perfetta integrazione permette agli utenti di individuare e utilizzare modelli e dati curati all’interno di un’interfaccia centralizzata, incorporando la potenza di NVIDIA NGC. HP AI Studio, potenziato dalla tecnologia NVIDIA, è la prima piattaforma di sviluppo dell’intelligenza artificiale a incorporare NVIDIA NGC da un OEM di workstation.

Per i data scientist e i creatori di AI, la possibilità di scalare senza problemi i progetti da una workstation AI al cloud è fondamentale. Costruendo modelli di AI in un ambiente di calcolo ibrido da un’unica posizione centralizzata fin dall’inizio, possono passare più facilmente dallo sviluppo del prodotto alla produzione per le attività di data science e AI più importanti. HP e NVIDIA condividono una visione comune per consentire la scalabilità senza soluzione di continuità dalle workstation a NVIDIA DGX Cloud, offrendo flessibilità e potenza alle loro capacità di calcolo.

