HP: nuove iniziative e vantaggi del programma per i partner Amplify

In occasione della Amplify Partner Conference, HP ha annunciato nuovi importanti vantaggi volti ad accelerare la crescita dei partner attraverso l’Amplify Partner Program.

I nuovi vantaggi includono quello che HP definisce il primo programma di formazione e certificazione per partner sull’intelligenza artificiale (AI) del settore, insieme a una nuova opportunità di Growth Play, pensata per l’AI Data Science.

Grazie all’ampio portafoglio di oltre 100 soluzioni HP abilitate all’AI e alla strategia Future Ready dell’azienda, HP sta creando nuove opportunità a fianco dei partner per supportare una crescita sostenuta a lungo termine.

“L’Amplify Partner Program di HP si distingue come un programma per i partner leader del settore, l’unico programma di canale del settore che va oltre i modelli basati sulle prestazioni, comprendendo capacità, collaborazione e prestazioni senza pari“, ha dichiarato Kobi Elbaz, SVP e General Manager, Global Channel, Sales Innovation and Operations di HP. “I partner sono essenziali per sbloccare le opportunità di crescita e servire i clienti e noi puntiamo a fornire il giusto programma, la giusta formazione e le giuste opportunità di crescita e vantaggi per rendere più facile la vendita dei nostri prodotti e servizi di livello mondiale. Insieme abbiamo il portafoglio Future Ready, le operazioni e i partner per vincere“.

L’intelligenza artificiale – sottolinea l’azienda – sta rapidamente liberando nuove possibilità operative e di espansione del mercato per HP e i partner, ottimizzando al contempo l’esperienza dei clienti. Affinché il potenziale dell’AI possa essere realizzato appieno, gli utenti e i partecipanti a questa tecnologia secondo HP devono avere fiducia nella sua integrità, lavorando con un fornitore di fiducia.

Il Future Ready AI MasterClass di HP, promosso da HP University, verrà lanciato il 1° maggio 2024: avrà una portata completa e coprirà una serie di argomenti progettati per dotare i partner delle conoscenze necessarie per informare e consigliare i clienti sui prodotti e sulle soluzioni AI più adatti a soddisfare le loro esigenze. HP sta collaborando con NVIDIA per sviluppare la serie iniziale di moduli di formazione avanzata. Le versioni successive, che coinvolgeranno altri Alliance Partner, mirano ad accrescere costantemente le competenze e le capacità dei partner di HP Amplify, consentendo loro di essere all’avanguardia nel panorama dell’intelligenza artificiale in rapida evoluzione.

“Designer, ingegneri e creativi hanno bisogno degli strumenti e delle capacità più recenti per sfruttare il potenziale dell’AI nei loro flussi di lavoro quotidiani“, ha dichiarato Bob Pette, Vice President of Enterprise Platforms di NVIDIA. “La nostra collaborazione con HP aiuterà i partner a utilizzare i prodotti e le soluzioni HP, potenziati da NVIDIA, per soddisfare le esigenze di AI dei clienti in tutto l’ecosistema di canale“.

“Con HP ci sentiamo pronti per il futuro; il loro impegno per l’innovazione e il loro incrollabile supporto ci danno la certezza di poter affrontare qualsiasi sfida ci si presenti“, ha dichiarato Alessandro Cattani, Chief Executive Officer di Esprinet Group. “La nostra fiducia in HP è costante: ha dimostrato di essere un partner affidabile e dedicato al nostro successo“.

A partire da maggio 2024, tutti i Commercial Partner di HP Amplify avranno accesso ad Amplify Growth Plays, un nuovo programma costruito intorno alle categorie di crescita di HP. Grazie a strumenti unici, funzionalità avanzate ed elementi di compensazione, i Growth Plays premiano i partecipanti con vantaggi personalizzati per incrementare la redditività dei partner. Sulla base delle preziose intuizioni e dei feedback della sua community globale di partner, HP continua a migliorare le funzionalità del programma Amplify. Ora HP ha presentato l’ultimo Growth Play incentrato sull’AI Data Science, progettato per premiare i partner idonei con vantaggi personalizzati per gli investimenti in aree strategiche oltre le specializzazioni. Altri Growth Play di Amplify, che verranno lanciati il 1° maggio 2024, includono i servizi digitali, la collaborazione video e i servizi Active Care.

Per aumentare l’accesso all’ampio portafoglio di prodotti e servizi HP, l’azienda sta inoltre semplificando l’architettura di adesione dei partner Amplify. A partire dal 1° maggio 2024, i membri di Amplify beneficeranno del nuovo approccio personalizzato di HP per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, guidato da un quadro coerente e da una struttura a due livelli: Synergy e Power.

Nell’ambito del percorso Power, HP introduce anche nuove distinzioni per i partner iscritti: Power Elite e Global Power Elite. Questa struttura premia i partner che operano su larga scala e che realizzano ricavi e capacità significative.

“La nostra partnership con HP ha stimolato l’innovazione per i nostri clienti e ha contribuito ad affrontare le sfide più importanti“, ha dichiarato Konstantin Ebert, Chief Operating Officer di Bechtle AG. “Iniziative come Fast Lane, che migliora l’efficienza operativa, e More for More, che offre una maggiore remunerazione, dimostrano l’impegno di HP per una crescita continua del canale. Questi sforzi dimostrano la dedizione di HP nei confronti dei suoi partner e siamo impazienti di cogliere le opportunità future che ci attendono“.

Il 1° maggio 2024, HP estenderà anche la sua pionieristica iniziativa di valutazione e formazione sulla sostenibilità dei partner, HP Amplify Impact, ai partner di distribuzione e a quasi 50 Paesi. Dal suo lancio nel 2021, questo programma ha equipaggiato con successo oltre il 40% dei partner Amplify con le conoscenze e gli strumenti necessari per promuovere un cambiamento positivo. Dando priorità alla sostenibilità come vantaggio competitivo fondamentale, i partner Amplify sono in grado di creare un impatto significativo in aree quali l’azione per il clima, i diritti umani e l’equità digitale, mette in evidenza l’azienda.