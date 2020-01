Hitachi Vantara si evolve unendosi a Hitachi Consulting

Hitachi Vantara ha reso noto l’unione con Hitachi Consulting dando vita ad una nuova e più ampia attività operativa, abbracciando il mondo della system integration.

La rinnovata società si prefigge di offrire le migliori soluzioni per l’infrastruttura It, la gestione dei dati e gli analytics grazie a consolidate competenze ed expertise in intelligenza artificiale, soluzioni industriali e trasformazione digitale.

Un’unica società il cui obiettivo è diventare il partner per l’innovazione digitale preferito al mondo, liberando il valore contenuto nei dati a beneficio dei clienti, migliorando la qualità della vita delle persone e contribuendo a realizzare una società sostenibile.

La nuova Hitachi Vantara punta a supportare i propri clienti nello sviluppo di strategie e soluzioni digitali scalabili, finalizzati alla trasformazione dei i processi operativi. Migliorando le esperienze dei clienti e creando nuovi modelli di business.

Le soluzioni di Hitachi Vantara includono il nuovo Hitachi Virtual Storage Platform 5000, l’array di archiviazione dati più veloce della azienda, soluzioni Ia e per gli analytics, servizi cloud per la modernizzazione delle applicazioni, integrazione di sistemi e servizi di gestione per implementazioni e migrazioni Erp basate su SaaS e soluzioni industriali digitali con Lumada.

Come annunciato a settembre 2019, Toshiaki Tokunaga, con una trentennale esperienza in Hitachi, svolgerà il duplice ruolo di Ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Hitachi Vantara. Le due unità aziendali, Digital Infrastructure e Digital Solutions, saranno guidate rispettivamente dai presidenti Brian Householder e Brad Surak.