Il cloud e i costi: Hitachi Vantara vara la soluzione Cloud FinOps Services

Hitachi Vantara ha annunciato Cloud FinOps Services, nuova offerta che include servizi progettati per aiutare le aziende a gestire e ottimizzare gli aspetti economici legati al cloud.

L’obiettivo finale è quello di assicurare un risparmio sui costi di predisposizione e uso di servizi cloud ibridi, multicloud o distribuiti, pur mantenendo l’agilità e la scalabilità necessarie a garantire i risultati di business aziendali e le esigenze dell’IT.

Il cloud è essenziale per quasi tutte le organizzazioni qualunque sia il settore in cui operino, in quanto rappresenta un acceleratore in termini di innovazione, agilità e crescita.

Tuttavia, le aziende che devono operare sempre più su larga scala ricorrendo spesso a servizi cloud, si rendono conto che il consumo di risorse on-demand incontrollato e i costi operativi e di gestione imprevisti, portano non solo ad un annullamento dei benefici previsti ma, spesso, ad uno sforamento dei budget pianificati.

Uno studio IDC in effetti, prevede per il 2022 un aumento degli investimenti necessari per il cost management dei cloud pubblici, con le aziende che punteranno come strategia a ridurre del 50% gli sprechi associati al cloud.

I problemi derivanti da un’automazione inadeguata, dalla mancanza di visibilità tra gli account cloud o dalla presenza di risorse duplicate e inattive, a causa spesso di una scarsa attenzione a queste esigenze in fase di progettazione delle architetture applicative, possono comportare costi superflui per migliaia, o perfino milioni, di dollari ogni anno.

La proposta FinOps Services di Hitachi affronta il paradosso del cloud ottimizzando i costi e gli investimenti associati ai servizi cloud utilizzati, fornendo visibilità e gestione trasversale a tutti gli ambienti cloud di un’organizzazione, consentendo pertanto di tenere sotto controllo i costi del cloud grazie alla visibilità dei consumi in tempo reale, alla scelta corretta delle architetture necessarie e alla prevedibilità dell’utilizzo delle risorse. Ottenere un valore aggiunto effettivo dal cloud bilanciando costi, velocità e qualità. Restare al passo con l’evoluzione tecnologia grazie a servizi cloud all’avanguardia.

Ottenere in media un risparmio del 30% grazie a questi nostri servizi di ottimizzazione dei costi del cloud.

La gamma di servizi offerti da Hitachi Vantara è il risultato di un’esperienza decennale in ambiti cloud, applicativi, di gestione e analisi dei dati, e di modernizzazione delle infrastrutture. I servizi vengono forniti attraverso una metodologia E3 esclusiva, che offre un approccio completo alla modernizzazione delle applicazioni e dei dati. Grazie alla proposta di Hitachi Vantara, le aziende possono ideare (Envision), valutare (Evaluate) e realizzare (Execute) un programma FinOps atto ad affrontare la complessità legata alla gestione degli ambienti cloud.

Hitachi Cloud FinOps Services offre una soluzione chiavi in mano che permette di valutare l’attuale costo del cloud di un’organizzazione rispetto ai benchmark e agli standard di settore e ottenere raccomandazioni sugli ambiti sui quali intervenire per ottimizzare i costi.

Implementare modifiche per la riduzione dei costi associata alle piattaforme cloud e trarre vantaggio da un supporto decisionale in tempo reale basato sui costi effettivi. I nostri specialisti cloud possono mappare i dati di spesa alle attività di business, definire budget e forecast, impostare la strategia di tagging e la compliance, sfruttare l’intelligenza artificiale per il rilevamento delle anomalie dei costi, oltre a configurare meccanismi di controllo del budget per la visibilità, il recupero e la prevedibilità dei costi.

Ottenere un supporto continuo as-a-Service. Per le aziende che necessitano di un supporto continuo per la gestione dei costi del cloud, Hitachi Vantara offre un servizio gestito always-on per l’ottimizzazione e la governance delle spese cloud rispetto agli obiettivi di business. Questo include il reporting automatizzato del consumo del cloud a livello globale di organizzazione, il tracciamento delle risorse, il monitoraggio e l’ottimizzazione continua dei costi attraverso il dimensionamento appropriato e il corretto utilizzo dei servizi cloud necessari. Hitachi Vantara garantisce funzionalità di automazione e integrazione per gestire le metriche relative ai costi del cloud e supporta la gestione del ciclo di vita dei servizi cloud tramite analisi finanziarie e gestione dei costi.