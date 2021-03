Hiroaki Kashiwagi è il nuovo President e Ceo di Pfu Limited

Pfu Limited ha annunciato la nomina di Hiroaki Kashiwagi a President e Ceo, con la responsabilità di guidare la crescita di PFU EMEA e consolidare l’ampia rete di partner dell’azienda, sostenendo ulteriormente il posizionamento raggiunto finora di principale fornitore di soluzioni per l’acquisizione di immagini.

Nel suo nuovo ruolo, Hiroaki Kashiwagi guiderà lo sviluppo strategico di PFU EMEA, con un focus sulla creazione di nuove opportunità di business, congiunto alla crescita delle attività di canale. Kashiwagi sostituisce il presidente uscente Toru Maki, che farà ritorno in Giappone, suo paese di origine. Inoltre, Mike Nelson, Senior Vice President, lascerà il suo ruolo in PFU EMEA.

Prima di questa nomina, Kashiwagi è stato Vice President Business Management di PFU EMEA, con la responsabilità di ottimizzare l’operatività dell’azienda. Ha iniziato la sua carriera in Fujitsu nel 1989, dove ha ricoperto diversi ruoli all’interno delle divisioni periferiche per computer e IT. Tra il 1995 e il 2001, ha lavorato presso Fujitsu Nordic AB e Fujitsu Italia SpA, supportando la crescita del business, prima di trasferirsi in PFU nel 2003 e in seguito in PFU EMEA nel 2017.

Hiroaki Kashiwagi ha dichiarato che nel ruolo di President e Ceo potrà partire dalle solide fondamenta create da Toru Maki e Mike Nelson per estendere ulteriormente le partnership di Pfu Limited e lavorare con i clienti per supportarli ad adattarsi al rapido cambiamento del modo in cui lavorano.