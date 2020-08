Hachi Infinite M1, l’intelligenza artificiale arriva nei videoproiettori

Hachi, società specializzata in soluzioni robotiche all’avanguardia che consentono ai consumatori di costruire ecosistemi smart living potenziati dall‘intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio ufficiale del suo primo proiettore sbilitato da IA, Hachi Infinite M1.

Già disponibile per l’acquisto su Amazon e www.hachismart.com, il proiettore intelligente portatile trasforma qualsiasi superficie piatta in un touchscreen interattivo, con interazione uomo-computer e integrazioni di intelligenza artificiale per esperienze immersive senza eguali.

Hachi ha presentato il dispositivo all’inizio di quest’anno al Ces 2020, dove è stato accolto con grande successo e selezionato come Ces 2020 Innovation Awards Honoree. Incorporando la tecnologia deep learning abbinata a sensori ad alta precisione per consentire il riconoscimento delle immagini, il riconoscimento dei gesti e il riconoscimento dello scheletro, Hachi Infinite M1 offre funzioni di istruzione, fitness e cucina basate sull’intelligenza artificiale che consentono interazioni intuitive ed esperienze immersive per bambini e adulti in questi ambienti.

Queste integrazioni di intelligenza artificiale differenziano Hachi Infinite M1 sul mercato e lo rendono un dispositivo al momento unico nel suo genere, poiché le funzioni HCI e AI forniscono un livello inusuale e molto interessante di interazione avanzata e un’esperienza utente unica e senza precedenti.

Alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 670, una CPU avanzata con un motore AI multi-core e un nuovo framework hardware per i proiettori, Hachi Infinite M1 dispone di Android OS 9.0 integrato e di un’interfaccia utente personalizzata, consentendo agli utenti di godere di app, giochi e intrattenimento di terze parti con funzionalità touchscreen. Il videoproiettore, completo di funzioni di controllo vocale, doppi altoparlanti da 5W, fotocamera 8M, microfono bidirezionale e associazione wireless su dispositivi iOS e Android, consente anche videochiamate a grande schermo per uso domestica o di lavoro e funge da proiettore home cinema portatile.