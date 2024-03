H-FARM College e Microsoft: corso di laurea triennale in AI e Data Science

Microsoft Italia e H-FARM College partner per sviluppare il nuovo corso di laurea triennale in AI & Data Science attraverso una collaborazione che ha come obiettivo quello di preparare, avviare e realizzare un percorso formativo in ambito S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il corso di laurea triennale prende avvio a settembre 2024 e ha aperto le iscrizioni proprio in questi giorni. Si tratta di un percorso che H-FARM College ha disegnato e ora prosegue nell’affinamento assieme a Microsoft nell’ambito della sua iniziativa AI L.A.B che ne è il partner tecnico privilegiato supportandolo attraverso docenza altamente specializzata.

La scelta di attivare un corso di laurea triennale in AI in lingua inglese è legata alla crescente centralità che questa tecnologia ricopre rispetto alle posizioni lavorative disponibili.

Nel solo mercato statunitense l’aumento su scala annuale è del 450% (fonte UPWork), testimoniato anche dalla speciale classifica di LinkedIn che ogni anno calcola il numero di posizioni “aperte”. Le competenze in ambito AI vengono al secondo posto della classifica italiana, dopo quelle degli addetti allo sviluppo commerciale e subito prima di quelle richieste a chi si occupa di cyber security.

Dati di grande crescita, confermati anche dal sostanziale raddoppio degli investimenti in startup che si occupano di AI (fonte Pitchbook).

“Il nostro obiettivo è dare ai nostri laureati la possibilità di trasformare l’innovazione, in progresso per una società migliore”, spiega Antonello Barbaro, Ceo di H-FARM Education. “Siamo felici e orgogliosi che un partner come Microsoft ci abbia scelto per contribuire alla formazione in ambito AI. Lo siamo ancora di più perché in questo modo in nostri futuri studenti, proprio come avviene in tutti i nostri percorsi, potranno contare su un collegamento diretto con i migliori professionisti del settore, tanto in aula quanto nelle esperienze lavorative dove sperimentare sul campo quanto appreso. Considerata la domanda di competenze in ambito AI, è una strada davvero di grande interesse per chi si appresta a scegliere cosa studiare dopo il Diploma di scuola superiore”.

“Con H-FARM abbiamo avviato un percorso strategico di collaborazione nell’ambito del nostro programma AI L.A.B. volto a diffondere le competenze per un uso responsabile dell’AI generativa. Attraverso questo corso che coniuga tecnologia, innovazione e talento – spiega Matteo Mille, Chief Marketing and Operations Officer di Microsoft Italia – vogliamo supportare i giovani che sceglieranno questo percorso di studi perché, attraverso la formazione e il confronto con esperti del settore, possano utilizzare la tecnologia in modo creativo a supporto del progresso e di un impatto positivo sulla società”.