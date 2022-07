Gtt, Managed Sd-Wan e Global Internet a supporto di Lfb

Gtt Communications ha annunciato che Lfb, un’importante compagnia biofarmaceutica francese, sta implementando i prodotti Gtt Managed SD-WAN, Cloud Connect, Dedicated Internet Access, banda larga e i servizi professionali di Gtt. La soluzione supporterà la strategia di trasformazione attualmente in corso della rete di Lfb, che copre 28 siti aziendali in Francia, Austria, Repubblica Ceca, Belgio e Stati Uniti.

Lfb, una delle principali aziende farmaceutiche europee, fornisce prodotti ematici e proteine ricombinanti agli operatori sanitari nei settori dell’immunologia, dell’emostasi e della terapia intensiva. Lfb impiega più di 2.500 persone in Francia e nel mondo. La trasformazione della rete che Lfb sta effettuando, a sostegno della decisa transizione delle sue applicazioni verso il cloud, prevede la migrazione dalla sua infrastruttura WAN MPLS a una nuova filosofia di connettività più flessibile ed economica, basata sul concetto di “software-defined networking”.

La soluzione Managed SD-WAN di Gtt fa leva sul backbone proprietario globale Tier 1 per offrire a Lfb un’esperienza di utilizzo di Internet più soddisfacente. La rete è progettata per garantire che il traffico dell’azienda rimanga all’interno della rete IP globale di Gtt per la maggior parte possibile del suo percorso, per assicurare qualità, controllo e prestazioni ottimali. La soluzione collega le applicazioni aziendali di Lfb e i suoi centri di hosting e cloud con la sede centrale, le filiali e gli uffici regionali, oltre ai centri di raccolta del sangue e ai quattro siti di produzione. Durante tutto il ciclo operativo dei servizi, Lfb è stata supportata dalla struttura Professional Services di Gtt, sempre al suo fianco per aiutarla a migliorare la pianificazione e l’implementazione e per fornire assistenza tecnica e supporto continuo nell’area della gestione dei servizi. Gtt partecipa anche come membro attivo del comitato direttivo nell’area della governance IT all’interno di Lfb.

Il tempo di operatività del servizio, il miglioramento delle performance per gli utenti finali e l’affidabilità della rete sono fattori critici per Lfb, in quanto garantiscono la qualità e la tracciabilità end-to-end dei prodotti, essenziali per la sicurezza dei suoi prodotti e la continuità della sua produzione. In ogni sito vengono fornite connessioni multiple che, insieme alla funzione di traffic steering offerta dalla SD-WAN, consente una configurazione altamente resiliente che soddisfa i severi requisiti di Lfb. Inoltre, la soluzione di Gtt consente a Lfb di aggiungere nuovi nodi alla sua rete in modo rapido e sicuro, e di espandere rapidamente la capacità della rete in qualsiasi luogo.