Group Transcribe, per tradurre e trascrivere le riunioni in tempo reale

Group Transcribe è la nuova app gratuita per iOS sviluppata da Microsoft Garage che fornisce trascrizione e traduzione in tempo reale per riunioni e conversazioni di persona.

Microsoft Garage, lo ricordiamo, è il programma per progetti sperimentali della società di Redmond che di recente ha rilasciato anche Journal, un’app di scrittura a mano libera potenziata dall’intelligenza artificiale.

E anche alle fondamenta di Group Transcribe c’è una tecnologia all’avanguardia del linguaggio e della voce basata sull’intelligenza artificiale, grazie alla quale l’app consente a ciascun partecipante di una riunione (o di una conversazione di altro tipo) di utilizzare il proprio dispositivo affinché, mediante algoritmi di attribuzione dello speaker altamente accurati, ogni persona possa vedere chi ha detto cosa, nella lingua preferita di ciascuno.

Per utilizzare l’app, i partecipanti alla riunione o alla conversazione iniziano una sessione condivisa e ciascuno sfrutta il microfono del proprio smartphone per catturare il parlato e ottenere una trascrizione altamente accurata che mostra chi ha detto cosa in tempo reale.

Avendo a disposizione la registrazione di alta qualità della conversazione, gli utenti possono risparmiarsi di prendere appunti e concentrare la loro attenzione sui contenuti della riunione stessa. Le trascrizioni, poi, sono facili da condividere o riposizionare dopo che la riunione si è conclusa.

Gli utenti di Group Transcribe possono anche sfruttare la trascrizione in tempo reale per parlare in diverse lingue e rendere le riunioni più inclusive e produttive.

L’app supporta circa quaranta lingue (tra cui anche l’italiano) in oltre 80 impostazioni locali diverse e permette alle persone non udenti, con problemi di udito o non madrelingua, di partecipare in modo più pieno alle riunioni seguendo la trascrizione dal vivo.

L’app di Microsoft Garage Group Transcribe per iPhone è disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple: richiede iOS 12 e versioni successive e l’accesso al microfono e alla rete, per trascrivere e tradurre il parlato.