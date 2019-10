Grasshopper è uno strumento creato da un team di sviluppatori “appassionati di codice” dell’Area 120, programma di Google dedicato ai prodotti sperimentali.

Lo scopo degli sviluppatori di Google era di allargare l'accesso all'istruzione alla programmazione e aiutare le persone a formarsi per poter cogliere le opportunità di carriera disponibili nel settore della tecnologia.

Grasshopper è dunque uno strumento per imparare a programmare, indirizzato ai principianti del codice. Il suo presupposto è che chiunque può imparare a programmare e che non è mai troppo tardi per farlo. Anzi, in un periodo di crisi economica e di profonda trasformazione del mercato del lavoro, sono molte le persone che potrebbero beneficiare dall’arricchimento del proprio bagaglio di competenze in modo da comprendere anche le basi della programmazione. Per crescere nel proprio lavoro, per cercarne uno nuovo, ma anche semplicemente per alimentare un hobby che potrebbe poi aprire nuove strade.

Grasshopper è disponibile gratuitamente su Android e iOS, come anche su desktop. L’app utilizza lezioni veloci e divertenti ma il suo scopo è molto serio: insegnare ad allievi adulti a scrivere codice JavaScript reale e funzionante. Grasshopper copre le basi del linguaggio JavaScript, insegna come creare animazioni con il codice nonché tecniche di problem solving e introduce alla costruzione di un sito web con Html e Css.

Sono già numerosi gli utenti che usano gli smartphone per accedere alle lezioni di programmazione di Grasshopper, sottolinea il team di sviluppo, ma per supportare quelli che preferiscono imparare su schermi più grandi, ora lo stesso ambiente di apprendimento user-friendly e focalizzato sui beginner diventa accessibile anche da computer desktop o laptop.

Il team di sviluppo ha anche introdotto due nuove classi appositamente progettate per il laptop o desktop. Inoltre, il corso introduttivo alle pagine web include un nuovo progetto incentrato sulla costruzione e la progettazione di un sito web da zero.

Maggiori informazioni su Grasshopper sono disponibili sul sito dell’app.