Graphcore si unisce a SoftBank per sviluppare la prossima generazione di chip AI

Graphcore ha annunciato ufficialmente di unirsi al gruppo SoftBank per sviluppare la prossima generazione di tecnologie di calcolo per l’intelligenza artificiale.

Questa collaborazione mira a combinare le capacità uniche di Graphcore, specialmente nei loro IPU (Intelligence Processing Unit), con le risorse e l’esperienza globale di SoftBank per accelerare i progressi nel campo dell’AI.

L’accordo Graphcore-Softbank e le sue implicazioni

Graphcore è una delle aziende leader nel settore dei chip AI, nota per i suoi avanzati IPU progettati specificamente per carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Nonostante i recenti problemi finanziari, con una riduzione delle entrate e significative perdite​.​​, la partnership con SoftBank rappresenta un passo cruciale per rilanciare l’azienda e continuare a innovare.

Sebbene i dettagli esatti della transazione non siano stati divulgati nell’annuncio ufficiale, fonti del settore stimano che il valore dell’acquisizione possa superare i 500 milioni di dollari, considerando le recenti valutazioni di mercato e le precedenti raccolte di fondi di Graphcore​.

L’obiettivo principale di questa collaborazione è sviluppare una nuova generazione di infrastrutture di calcolo AI che possa competere con i leader del settore come Nvidia. SoftBank, già detentrice di una quota di maggioranza in Arm, potrebbe scegliere di integrare le tecnologie di Graphcore con quelle di Arm per creare soluzioni di calcolo AI ancora più potenti e integrate​.

L’acquisizione sottolinea l’impegno di SoftBank nel guidare l’innovazione tecnologica e nel costruire un ecosistema robusto per l’intelligenza artificiale, sfruttando le competenze tecniche di Graphcore e la sua capacità di progettazione di chip all’avanguardia.