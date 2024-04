Google Workspace: creazione di video e funzioni di sicurezza potenziate dall’AI

Google Cloud ha annunciato la prossima ondata di innovazioni e miglioramenti per Google Workspace, a partire da Google Vids, la nuova app di creazione video AI per il lavoro.

Più di 15 anni fa, sottolinea l’azienda, Google ha introdotto un nuovo modo di lavorare con i primi editor di testo cloud-native in Docs, Sheets e Slides. Bastava un browser per creare e collaborare a elaborati documenti online. Ora l’azienda vuole portare la stessa magia della collaborazione in tempo reale ai video, consentendo a chiunque di accedere a uno storytelling coinvolgente al lavoro. Vids verrà rilasciato sui Workspace Labs a giugno, annuncia Big G.

Google sta anche annunciando due offerte commerciali che permetteranno ai clienti di portare le riunioni e la messaggistica potenziate dall’intelligenza artificiale, nonché la sicurezza potenziata dall’AI, a tutti i membri della propria organizzazione, a soli 10 dollari al mese per utente.

Inoltre, Gemini arriva in preview su Google Chat, offrendo un assistente dotato di intelligenza artificiale per riassumere le conversazioni, rispondere alle domande e altro ancora. Infine, l’azienda sta rendendo semplice per le organizzazioni estendere la potenza dei loro dati e dei modelli AI personalizzati utilizzando Vertex AI con Workspace come piattaforma, consentendo flussi di lavoro di nuova generazione integrati direttamente in Docs, Gmail e altre app di Workspace.

Nell’ultimo anno abbiamo rilasciato centinaia di funzionalità e miglioramenti a Google Workspace e Gemini for Workspace. E stiamo vedendo che hanno un impatto reale sui nostri clienti. Infatti, il 70% degli utenti aziendali che utilizzano Help Me Write in Docs o Gmail finisce per utilizzare i suggerimenti di Gemini e oltre il 75% degli utenti che creano immagini in Slides le inseriscono nelle loro presentazioni.

Gemini sta aiutando le persone a recuperare tempo da dedicare a lavori di maggior valore, come i dipendenti di Onix, un’azienda di consulenza cloud globale, che con Gemini risparmiano l’equivalente di un’intera giornata di lavoro al mese, o il team di Sports Basement, un rivenditore di articoli sportivi, che ha ridotto del 35-40% il tempo necessario per elaborare le risposte alle richieste di assistenza dei clienti. Tra i nostri clienti del settore commerciale, educativo e governativo, Gemini sta aiutando persone di ogni provenienza e livello di competenza a superare se stesse.

Nell’ultimo anno, sottolinea l’azienda, Google ha rilasciato centinaia di funzionalità e miglioramenti a Google Workspace e Gemini for Workspace e questi stanno avendo un impatto reale sui clienti. Infatti, riporta la società americana, il 70% degli utenti aziendali che utilizzano Help Me Write in Docs o Gmail finisce per utilizzare i suggerimenti di Gemini e oltre il 75% degli utenti che creano immagini in Slides le inseriscono nelle loro presentazioni.

Ogni giorno le persone raccontano storie sul lavoro, che si tratti delle risorse umane che introducono i nuovi dipendenti alla missione dell’organizzazione, del team di formazione che crea esperienze di apprendimento digitale o di un venditore che illustra a un nuovo cliente i vantaggi della sua offerta. Come mezzo di narrazione, il video è diventato onnipresente per la sua immediatezza e capacità di catturare l’attenzione, ma può essere scoraggiante sapere da dove cominciare.

Ora, annuncia Big G, tutti possono diventare grandi narratori attraverso i video grazie a Google Vids, una nuova app di creazione video per il lavoro, potenziata dall’intelligenza artificiale. Vids è un assistente per video, scrittura, produzione e montaggio, tutto in uno. È in grado di generare uno storyboard che si può facilmente modificare e, dopo aver scelto uno stile, mette insieme la prima bozza con scene suggerite da video di stock, immagini e musica di sottofondo. Può anche aiutare a far arrivare il proprio messaggio con la giusta voce fuori campo, scegliendo tra quelle preimpostate o utilizzando quella dell’utente. Vids si affianca agli altri strumenti di produttività come Docs, Sheets e Slides. Come questi, comprende un’interfaccia semplice e facile da usare e la possibilità di collaborare e condividere progetti in modo sicuro dal browser. È una piattaforma completamente nuova che può aiutare chiunque a diventare un grande narratore al lavoro.

Ma non finisce qui. Funzioni di intelligenza artificiale come Take notes for me (ora in preview) consentono di abbandonare la penna e di immergersi nella conversazione invece di prendere appunti. Translate for me (in arrivo a giugno) rileverà e tradurrà automaticamente le didascalie in Meet con il supporto di 69 lingue (pari a 4.600 abbinamenti di lingue), aiutando le persone a sentirsi più sicure e connesse con i colleghi, indipendentemente dalla lingua. E nel corso dell’anno Google lancerà la traduzione automatica dei messaggi e dei riassunti delle conversazioni on-demand in Google Chat.

Ora, tutto questo è disponibile in un nuovo add-on AI Meetings and Messaging, per riunioni e messaggistica AI, a soli 10 dollari al mese per utente, che può essere aggiunto alla maggior parte dei piani Workspace.

Nuovo add-on AI Security e trasformazione dei flussi di lavoro con Google Workspace e Vertex AI

La privacy e la sicurezza dei dati continuano a essere al centro dell’attenzione nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, con un aumento del 20% delle violazioni dei dati lo scorso anno, sottolinea Google. A differenza delle soluzioni tradizionali per la posta elettronica e la produttività, Gmail e Workspace sono stati costruiti fin dall’inizio su un’architettura cloud-native, sottolinea Big G, radicata nei principi di zero-trust e potenziata con difese contro le minacce basate sull’intelligenza artificiale. Google afferma che Gmail blocca oltre il 99,9% dello spam, dei tentativi di phishing e delle minacce informatiche che raggiungono la casella di posta dell’utente. E ora, grazie all’utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni, Google sta bloccando un ulteriore 20% di spam in Gmail ed è in grado di valutare ogni giorno un numero di spam segnalato dagli utenti 1.000 volte superiore.

Per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a tenere il passo con l’evoluzione del panorama della sicurezza, ora sta rendendo disponibile un nuovo componente aggiuntivo AI Security al costo di 10 dollari al mese per utente, che consente ai team IT di classificare e proteggere automaticamente i file sensibili in tutta l’azienda in Google Drive. Questa funzionalità utilizza modelli di intelligenza artificiale che preservano la privacy e che sono stati addestrati utilizzando dati esclusivi della propria organizzazione, consentendo una valutazione, classificazione e protezione continue dei file esistenti e nuovi in Drive, per tutti i dipendenti, compresi quelli frontline.

Poiché il lavoro della sicurezza non è mai finito, Google continua a innovare per aiutare i clienti a mantenere i loro dati al sicuro e a rendere Gmail la posta elettronica più sicura per le aziende. A tal fine, sta estendendo i controlli DLP e le etichette di classificazione a Gmail in versione beta. E per aiutare gli utenti a proteggere i loro dati più sensibili dagli attacchi dei computer quantistici, sta aggiungendo un supporto sperimentale per la crittografia post-quantistica (PQC, post-quantum cryptography) nella crittografia lato client insieme ai partner, tra cui Thales e Fortanix.

Google sta anche semplificando la creazione di agenti AI personalizzati con Vertex AI di Google Cloud e Google Workspace. Utilizzando Model Garden su Vertex AI, è possibile scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze tra oltre 130 opzioni, mentre il framework aggiuntivo Workspace consente di inserire l’agente personalizzato nelle app di produttività utilizzate quotidianamente in Workspace, semplificando i flussi di lavoro, migliorando la collaborazione e liberando tempo prezioso per il team.

Google sta inoltre continuando a migliorare e ad aggiungere funzionalità alle funzioni esistenti di Workspace e Gemini, tra cui: