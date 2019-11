Google ha annunciato la disponibilità generale del suo plug-in per WordPress Site Kit. Gli amministratori possono installare Google Site Kit dalla directory dei plug-in di WordPress.

Site Kit è il plug-in per WordPress ufficiale di Google: consente ai proprietari e agli amministratori dei siti di impostare e configurare i principali servizi Google, di ottenere informazioni su come gli utenti che navigano il web trovano e utilizzano il sito, così come di imparare a migliorare e a monetizzare i contenuti pubblicati online.

Google aveva rilasciato la developer preview del plug-in al WordCamp EU di Berlino, lo scorso giugno, e in base al feedback degli sviluppatori lo strumento è stato migliorato e rifinito, sono stati corretti bug e ora il plug-in giunge alla disponibilità generale.

Google Site Kit è uno strumento pensato innanzitutto per i site owner di siti WordPress, che grazie ad esso possono beneficiare delle statistiche principali del sito direttamente all’interno della dashboard di WordPress e che possono ottenere insight cross-product da Google Search Console, Google Analytics, PageSpeed Insights e AdSense. Il tutto, senza la necessità di editare codice.

Allo stesso tempo, può risultare uno strumento utile anche per sviluppatori e agenzie che lavorano sui siti WordPress dei clienti, così come per gli hosting provider.

La dashboard principale aiuta ad avere un quadro generale delle informazioni più importanti su come sta andando il proprio sito, tra cui le sorgenti di traffico, le pagine più popolari e cosa cercano gli utenti per trovare il sito.

È poi possibile controllare come sta andando una pagina specifica, restringendo e analizzando le statistiche solo per quella pagina. Quando si è loggati, è possibile visualizzare le statistiche principali del sito anche direttamente nella admin bar. Il plug-in di Google Site Kit ci tiene inoltre informati sui progressi ottenuti, in termini di più visualizzazioni, più visitatori o altri risultati raggiunti riguardanti il sito web.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del plug-in per WordPress ufficiale di Google.