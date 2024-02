Google si unisce a C2PA per la trasparenza dei contenuti digitali creati con l’AI

La Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), un organismo di standardizzazione globale che promuove la trasparenza online attraverso la certificazione della provenienza dei contenuti digitali, ha annunciato l’ingresso di Google nella C2PA come membro del comitato direttivo.

L’adesione di Google al C2PA secondo l’organizzazione segna un momento importante per portare maggiore trasparenza ai contenuti digitali. Con la sua adesione, Google contribuirà a promuovere l’adozione delle Content Credentials, lo standard tecnico della C2PA per i metadati resistenti alle manomissioni che possono essere allegati ai contenuti digitali, e mostrano come e quando i contenuti sono stati creati o modificati, ad esempio se con l’intelligenza artificiale.

Insieme ad altri membri del comitato direttivo, tra cui Adobe, BBC, Intel, Microsoft, Publicis Groupe, Sony e Truepic, Google collaborerà all’ulteriore sviluppo dello standard tecnico C2PA per la provenienza dei contenuti digitali. In questo modo, Google sta anche esplorando attivamente come incorporare le Content Credentials nei propri prodotti e servizi in futuro.

Inoltre, la partecipazione di Google, che include anche YouTube, contribuirà a diffondere una maggiore consapevolezza delle Content Credentials come risorsa chiave per aiutare le persone di tutto il mondo a comprendere i contenuti che stanno visualizzando e ad accrescere la fiducia nell’ecosistema digitale.

“In Google, una parte fondamentale del nostro approccio responsabile all’IA consiste nel collaborare con altri operatori del settore per contribuire ad aumentare la trasparenza dei contenuti digitali“, afferma Laurie Richardson, VP Trust and Safety di Google. “Per questo siamo entusiasti di unirci al comitato e di incorporare l’ultima versione dello standard C2PA. Si basa sul nostro lavoro in questo settore – tra cui SynthID di Google DeepMind, About this Image di Search e le etichette di YouTube che indicano i contenuti alterati o sintetici – per fornire un contesto importante alle persone, aiutandole a prendere decisioni più informate“.

“È più che mai importante avere un approccio trasparente ai contenuti digitali che permetta alle persone di prendere decisioni“, ha dichiarato Andrew Jenks, presidente di C2PA. “Gli standard C2PA sono indubbiamente all’avanguardia in questo senso e siamo entusiasti della crescita e dell’adozione. L’adesione di Google è un’importante convalida dell’approccio di C2PA. Incoraggiamo altri a unirsi a noi per espandere l’uso delle Content Credentials e contribuire alla creazione di un ecosistema digitale più sicuro e trasparente“.