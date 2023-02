Google si prepara a competere con il successo di ChatGPT

Potrebbe arrivare a breve la risposta di Google alla enorme e crescente popolarità che stanno conquistando soluzioni di intelligenza artificiale come ChatGPT.

Tra gli indizi che sono emersi ultimamente a questo riguardo, c’è l’annuncio di una imminente presentazione da parte di Big G, fissata per il giorno 8 febbraio alle ore 14:30 (ora italiana).

Dell’evento, denominato “Google presents : Live from Paris”, è già accessibile su YouTube il segnaposto, pronto per lo streaming che avverrà dal vivo.

La descrizione di Google dice: “Stiamo reimmaginando il modo in cui le persone cercano, esplorano e interagiscono con le informazioni, rendendo più naturale e intuitivo che mai trovare ciò che serve. Unitevi a noi per scoprire come stiamo aprendo un maggiore accesso alle informazioni per le persone di tutto il mondo, attraverso la ricerca, le mappe e non solo”.

Suona molto come un riferimento alle possibilità abilitate dall’intelligenza artificiale, e molto anche come quello che – secondo i rumor – Microsoft si starebbe preparando a fare con il suo motore di ricerca Bing, che potrebbe essere presto potenziato da una nuova e più veloce versione di ChatGPT di OpenAI.

Potrebbe dunque delinearsi all’orizzonte una sfida tra titani, con motori di ricerca e intelligenze artificiali contrapposte: Google vs Microsoft.

Per quanto riguarda l’annuncio, potrebbe anche essere qualcosa di totalmente diverso o aggiornamenti per funzionalità già esistenti. Ma ci sono altri indizi.

Come evidenzia The Verge, durante la call sui risultati finanziari, il CEO di Google Sundar Pichai ha fatto riferimento a come l’azienda intenda “sbloccare le incredibili opportunità offerte dall’intelligenza artificiale”.

Pichai ha ribadito il concetto di Google come “AI-first company”, e sottolineato che l’azienda è al lavoro da molto tempo per includere la tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata in casa nei prodotti.

Il CEO ha detto che ci saranno novità in questo ambito da parte di Google, nel prossimo futuro, in primis nel campo dei language model, affermando che presto le persone potranno interagire direttamente con i nuovi e potenti modelli linguistici di Big G come complemento alla ricerca, in modi innovativi.

E, in precedenza, c’erano stati report anche da altre testate statunitensi sul fatto che Google stesse mettendo a punto nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

La sfida da parte di Google a ChatGPT sembrerebbe dunque pronta a partire.