Google Play Pass è il nuovo servizio in abbonamento di Google che consente, con una iscrizione a pagamento, di accedere a oltre 350 app e giochi completamente sbloccati e senza pubblicità, acquisti in-app e altri pagamenti in anticipo.

Abbiamo visto di recente anche Apple puntare su un servizio analogo in abbonamento, Arcade. L’offerta di Cupertino è disponibile su iPhone, con iOS 13, su iPad, con iPadOS, e su Apple TV, con tvOS 13.

Nel caso di Arcade di Apple, un abbonamento unico abilita l’accesso a più di 100 giochi. Nel presentare Google Play Pass, l’azienda di Mountain View parla invece di centinaia di titoli selezionati che spaziano dai giochi alle app di produttività. Nel caso di Google l’offerta sembra dunque più ampia e indirizzata a diverse tipologie di utenti.

Per la disponibilità, invece, mentre Arcade di Apple è sbarcato anche in Italia e ne conosciamo il prezzo in euro (4,99 al mese e prova gratuita di un mese), Play Pass è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, ma Big G assicura che il servizio verrà presto introdotto anche in altri Paesi.

Google Play Pass è in arrivo dunque in settimana, sui dispositivi Android degli utenti USA: prevede una prova gratuita di 10 giorni e l’iscrizione costa 4,99 dollari al mese. Per un periodo di tempo limitato, gli utenti statunitensi potranno ricevere Play Pass al prezzo ridotto di 1,99 dollari al mese per i primi dodici mesi, che poi passerà al costo standard di 4,99 dollari al mese.

Su Play Pass saranno presenti sia titoli conosciuti sia giochi e app meno noti. Per rendere più facile individuare questi titoli, Google ha inserito un tab Play Pass per gli utenti iscritti e un “ticket” Play Pass nel Play Store.

È possibile condividere in famiglia il proprio abbonamento Play Pass con un massimo di altri cinque membri della famiglia, ciascuno dei quali può accedere a Play Pass individualmente.

Maggiori informazioni su Google Play Pass sono disponibili sul sito dedicato.