Google: nuova opzione per trasferire foto e video su Apple iCloud in modo semplice

Google sta ampliando le funzionalità di trasferimento dei dati per consentire agli utenti di Google Foto di trasferire in modo più semplice le loro raccolte direttamente a iCloud Foto di Apple.

Questa nuova opzione integra e completa le opzioni di data transfer che erano già state rese disponibili da Apple nella direzione inversa, da iCloud Photos a Google Photos, e soddisfa un principio fondamentale della Data Transfer Initiative (DTI) di reciprocità.

Queste funzionalità di Apple e Google (quest’ultima sarà disponibile nel corso della prossima settimana) sono infatti basate sullo stack tecnologico open source Data Transfer Project e si aggiungono agli strumenti di portabilità diretta già esistenti e disponibili per miliardi di persone, offerti dalla DTI e dai suoi partner fondatori Apple, Google e Meta.

La portabilità dei dati aiuta le persone a scaricare i propri dati da un servizio online e a caricarli su un altro ed è ormai qualcosa che le persone si aspettano dalle applicazioni e dai servizi che utilizzano quotidianamente. Tuttavia, una portabilità efficace non si limita a offrire strumenti per scaricare i propri dati: essa richiede un’attenta riflessione sull’ingegneria e sulla progettazione per garantire l’integrità dei dati di una persona nel passaggio da un servizio all’altro.

L’approccio del Data Transfer Project (DTP) – spiega il team della Data Transfer Initiative – aiuta in questo senso, allineando i modelli di dati, l’autenticazione e altri elementi necessari. Il DTP è al centro della Data Transfer Initiative. Gli strumenti alimentati dal DTP riflettono la visione del futuro della portabilità dei dati dei membri fondatori dell’iniziativa: fornire alle persone strumenti affidabili che offrano un modo semplice per trasferire direttamente i loro dati personali su Internet.

Non si tratta solo di proteggere la sicurezza e la privacy, sottolinea il team: significa anche che l’esperienza utente sia di alta qualità e che i contenuti siano trasferiti in piena fedeltà. Per questo, oltre ai fondamenti ingegneristici, sono necessari test e progettazione accurata.

Secondo la DTI, gli strumenti di Data Transfer Project rappresentano le migliori offerte della categoria per la portabilità diretta. Contribuiscono a rendere più semplice la portabilità dei dati e sono costruiti e testati per garantire un trasferimento affidabile e incentrato sull’utente e per offrire un’esperienza complessivamente migliore alle persone.

Tuttavia, è il team stesso a sottolineare che non siamo ancora alla fine del viaggio nella portabilità dei dati e ogni giorno continua a esplorare nuovi servizi e partner.

Per conoscere come utilizzare questi strumenti, è possibile consultare le pagine di supporto di Apple e di Google.