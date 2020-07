Google Messaggi: le cinque funzionalità per rimanere connessi

In questo periodo si fa molto affidamento sugli strumenti digitali di messaggistica per rimanere in contatto con le persone che non è possibile vedere di persona: amici, familiari, colleghi; Google ha illustrato cinque funzioni dell’app Messaggi che possono aiutare a comunicare in modi più personali ed espressivi.

Ora, quando ricevi una foto, un video o un messaggio chat, puoi reagire ad esso in modo istantaneo. Basta premere a lungo sul messaggio e verranno visualizzate delle espressioni animate tra cui scegliere, come ad esempio di risate, sorpresa, tristezza, rabbia e altro. Le reazioni sono disponibili nelle conversazioni di Messaggi con le funzionalità di chat abilitate.

Google ha poi espanso la funzionalità Smart Reply in modo da includere suggerimenti di sticker per rendere più facile e veloce comunicare con le persone con cui siamo in contatto. Se hai scelto di attivare i suggerimenti di Smart Reply, gli adesivi (gli sticker) verranno visualizzati automaticamente mentre stai scrivendo messaggi, quindi non è necessario mettersi a cercarne uno da condividere, in quel momento. I suggested sticker sono attualmente disponibili solo in inglese.

Con un editor multimediale integrato in Messaggi, puoi facilmente creare disegni artistici sulle foto e condividerli direttamente nella conversazione. Per iniziare, basta scattare una foto con la fotocamera in-app e aggiungere un testo o disegnare sull’immagine usando i pennelli, prima di condividerli con amici e familiari.

I messaggi vocali sono un ottimo modo per comunicare in modo più personale, soprattutto se non hai bisogno di una risposta immediata. Sono anche perfetti per quei momenti in cui vuoi semplicemente dire qualcosa invece di inviare un messaggio di testo. Di recente Google ha semplificato l’invio di un messaggio vocale con un pulsante dedicato. Ora, basta tenere premuto il pulsante del microfono nella barra di composizione per registrare e allegare il tuo messaggio vocale, in modo semplice e immediato.

Con le videochiamate integrate in Messaggi, è inoltre facile spostare la conversazione dai messaggi di testo a una videochiamata, per recuperare un contatto visivo con le persone. Anche in questo caso si tratta di un’operazione semplice: basta toccare il pulsante di videochiamata nell’angolo in alto a destra dell’app, per avviare in modo rapido una videochiamata di Google Duo con la persona a cui stai inviando messaggi.