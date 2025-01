Servizi finanziari e messaggistica: 6 modi per migliorare la relazione con i clienti

Come afferma OpenText, la diffusione dei sistemi di messagistica sta trasformando diversi settori, tra cui il mondo dei servizi finanziari.

Nel report “Digital Consumer Trends Survey 2024”, infatti, Deloitte evidenzia come gli smartphone siano il dispositivo più utilizzato, con un uso quotidiano che in Italia coinvolge il 94% della popolazione adulta. Un fenomeno confermato da Statista, secondo i cui dati nel 2024 oltre la metà degli italiani (52%) ha gestito il proprio conto corrente proprio da mobile.

In tale scenario, le piattaforme di messaggistica possono aiutare banche e istituti di credito a migliorare la comunicazione con gli utenti, offrendo un rapido ROI e la flessibilità necessaria per crescere.

Come? OpenText ha identificato 6 strumenti per elevare la relazione con i propri clienti tramite la messaggistica istantanea.

“Come in molti altri, anche nel settore dei servizi finanziari le tecnologie all’avanguardia possono consentire di trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di migliorare i profitti e quella di instaurare un rapporto più stretto con i consumatori”, dichiara Andrea Nava, Director Solution Consultant Digital Experience Southern Europe di OpenText.

“Stiamo assistendo a una crescente domanda di consulenza finanziaria personalizzata, nonché alla necessità di ampliare l’accesso a tutti i servizi per soddisfare una più ampia fascia di popolazione. Riuscire a comunicare in modo veloce ed efficace con i clienti è, oggi come mai prima, cruciale per avere successo in uno scenario competitivo sempre più affollato, che vede affacciarsi sul mercato player innovativi e meno vincolati alle tradizionali strutture organizzative”.

Sei modi per ottimizzare la relazione con i clienti con la messaggistica nel campo dei servizi finanziari

1. Avvisi

Nel settore bancario e della gestione patrimoniale, la fiducia è un elemento chiave per costruire relazioni più solide con i consumatori. Gli istituti di credito possono sfruttare i sistemi di messaggistica per inviare notifiche in tempo reale a clienti e soci, segnalando attività sospette sui conti per identificare potenziali frodi più rapidamente.

Inoltre, la messaggistica può essere configurata per avvisare i clienti in caso di saldi insufficienti, confermare transazioni, notificare l’utilizzo del bancomat o ricordare scadenze di pagamento imminenti, potenziando la comunicazione e il servizio clienti.

2. Autenticazione a più fattori

Sicurezza e privacy sono fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia con i clienti. Chi si occupa di servizi finanziari può sfruttare una piattaforma di messaggistica per implementare l’autenticazione a più fattori, garantendo così una maggiore protezione dei conti. L’invio di messaggi SMS tempestivi offre ai clienti un ulteriore livello di sicurezza durante l’accesso al proprio conto.

Inoltre, l’utilizzo di questi strumenti permette agli istituti di raggiungere una maggiore efficienza operativa e una riduzione del time-to-value, modernizzando le attività quotidiane e rappresentando un valore aggiunto sia per i clienti, sia per la banca stessa.

3. Onboarding

L’elaborazione delle richieste di rimborso, le notifiche relative all’approvazione delle pratiche, la gestione delle domande di prestito e l’apertura di nuovi conti sono solo alcuni dei flussi di onboarding che possono essere ottimizzati con l’ausilio di una piattaforma di messaggistica.

Oggi, i clienti desiderano comunicazioni personalizzate direttamente sui propri dispositivi preferiti: le banche devono quindi raggiungere gli utenti dove già si trovano, offrendo loro la possibilità di interagire direttamente, trasformando semplici notifiche di routine in conversazioni bidirezionali, coinvolgenti e più efficaci.

4. Offerte e programmi di fidelizzazione

In un’era in cui le interazioni di persona sono meno frequenti, per rafforzare la relazione con i consumatori è necessario saper utilizzare al meglio le numerose informazioni a disposizione, così da creare esperienze digitali innovative e personalizzate. Se questo permette loro di prendere decisioni più mirate e vantaggi concreti, clienti e soci possono essere infatti disposti a condividere maggiori dettagli sulla propria vita finanziaria.

Oggi, si registra una crescente richiesta di canali e soluzioni digitali che semplifichino le interazioni, garantendo al contempo la sicurezza dei dati: a tal proposito, gli istituti di credito possono offrire tassi preferenziali, o invitare i clienti a partecipare a programmi di fidelizzazione che offrano vantaggi esclusivi. Tali offerte possono, per esempio, essere comunicate tramite una campagna coordinata di e-mail e SMS, rendendo le interazioni più efficienti, coinvolgenti e in linea con le aspettative dei clienti.

5. Promemoria proattivi per i pagamenti

Gli istituti finanziari più lungimiranti non si limitano a risolvere i problemi, ma li anticipano: una piattaforma di messaggistica può automatizzare le comunicazioni di routine relative ai conti, come i promemoria di pagamento o le interazioni con il servizio clienti, semplificando la customer experience.

Questo tipo di approccio proattivo non solo migliora l’efficienza operativa, ma rende anche più facile e conveniente per i clienti interagire con gli istituti, rafforzando la fiducia e la soddisfazione.

6. Suggerimenti e comunicazioni personalizzati sul conto

Secondo un recente report di Consob, nel 2024 il 40% dei decisori finanziari italiani si è avvalso dell’assistenza di un consulente professionista – in aumento rispetto al 2022 (+8%). Tuttavia, una quota maggioritaria di risparmiatori (42%) continua a prendere decisioni finanziarie in completa autonomia.

Gli istituti finanziari dovrebbero dunque cominciare a valutare tutte le possibilità che hanno per guidare i clienti, basandosi su ciò che conoscono di loro. Quando si tratta di personalizzazione dei contenuti, non ci sono limiti: le organizzazioni possono superare le aspettative dei propri utenti e costruire relazioni più profonde, offrendo soluzioni su misura che rispondano alle esigenze reali di tutti.