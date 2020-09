Google Meet amplia la visuale: fino a 49 persone nella griglia

L’app di videoconferenza della G Suite Google Meet consente ora di visualizzare fino a 49 persone contemporaneamente nelle opzioni di layout automatico e in modalità griglia.

Oltre a questo, Google ha anche aggiunto la possibilità, per l’utente, di vedersi all’interno di uno dei riquadri dei partecipanti alla chiamata.

Infatti, quando l’utente passa il mouse sulla propria miniatura nell’angolo in alto a destra della schermata, ora vedrà anche l’opzione per aggiungere o rimuovere se stesso dalla griglia.

Questa funzione, ha messo in evidenza Google, è disponibile solamente in Meet sul web.

A parte i domini di tipo rapid release, per tutti gli altri il roll out dell’aggiornamento che introduce questa nuova funzionalità è iniziata il 21 settembre e avviene, come di consueto, in modo graduale, per cui ci vorranno fino a 15 giorni affinché gli utenti abbiano la possibilità di utilizzare effettivamente la nuova funzione.

Per impostazione predefinita, ha spiegato inoltre Google, il numero massimo di riquadri che saranno visualizzati nei layout automatici è 9 mentre nei layout a griglia è 16.

Un’altra novità di questo rilascio è che l’utente sarà anche in grado di utilizzare un cursore per regolare il numero di riquadri che visualizza nella griglia dei partecipanti a una videoconferenza.

In questo modo l’utente stesso avrà il controllo per, ad esempio, aumentare il numero massimo di partecipanti visualizzato, quando la riunione prevede un gruppo numeroso, oppure di ridurre questo numero se si ha a disposizione una connessione Internet non sufficientemente prestante.

Tali regolazioni effettuate mediante il cursore sono specifiche per ciascuna riunione, quindi verranno reimpostate tra una riunione e l’altra e l’utente potrà personalizzarle ogni volta.

Potrà anche accadere di vedere meno riquadri, in base alle dimensioni della finestra, poiché i riquadri effettivamente disponibili si aggiustano automaticamente per adattarsi alla superficie di schermo utilizzabile.

La funzione sarà disponibile per tutti gli utenti.