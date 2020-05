La società di Mountain View aveva lanciato all’inizio di quest’anno l’anteprima del supporto per i container di Windows Server in Google Kubernetes Engine (GKE) e ora questa funzionalità è generalmente disponibile per l'uso in produzione.

L'esecuzione delle app di Windows in container su Kubernetes può offrire significativi risparmi sui costi, afferma Google Cloud, nonché una maggiore affidabilità, scalabilità e sicurezza.

Man mano che le organizzazioni cercano di modernizzare le loro applicazioni Windows Server per ottenere una migliore scalabilità e operation più fluide, la migrazione in container Windows è diventata una delle soluzioni più adottate. E orchestrare questi contenitori con Kubernetes, sottolinea ancora Google Cloud, è diventato uno standard del settore, proprio come lo è per Linux.

Dal lancio dell’anteprima, ha reso noto Google Cloud, molti clienti di Big G hanno adottato questa soluzione per i container Windows Server e grazie al feedback di queste aziende sono state aggiunte funzionalità quali il supporto per cluster privati e cluster regionali, la scelta tra le versioni LTSC (Long-Term Servicing Channel) e SAC (Semi-Annual Channel), l'integrazione con Active Directory utilizzando group Managed Service Account (gMSA ) e altro ancora.

Questa release include anche l'integrazione con Google Cloud Console per semplificare la creazione di nuovi cluster Google Kubernetes Engine o l'aggiornamento di cluster esistenti con pool di nodi di Windows Server.

Quando un’azienda modernizza le proprie applicazioni, desidera di norma anche incorporarle in un'esperienza di gestione DevOps end-to-end che funzioni con gli strumenti e i flussi di lavoro esistenti. A tal fine, Google Cloud ha lavorato con diversi partner per assicurarsi che le app aziendali di creazione, test, deployment, configurazione e monitoraggio funzionino bene con i container di Windows.

Alcune soluzioni dei partner ISV dell'ecosistema tecnologico di Google Cloud testate per funzionare con i container Windows in Google Kubernetes Engine sono, ad esempio, la piattaforma di sicurezza Aqua, la soluzione di application delivery Habitat di Chef, l’esecuzione di pipeline CI/CD su GitLab e altre ancora.

Sul sito Google Cloud è disponibile la documentazione completa dei container Windows Server su Google Kubernetes Engine.