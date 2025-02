Google Gemini: l’ultimo modello 2.0 Flash Thinking Experimental è disponibile nell’app

Google ha annunciato che gli utenti dell’app Gemini hanno ora la possibilità di provare il modello Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, che è attualmente classificato come il miglior modello al mondo nella Chatbot Arena LLM Leaderboard ed è disponibile gratuitamente.

Sviluppato sulla base della velocità e delle prestazioni di Gemini 2.0 Flash, questo modello è addestrato a scomporre le richieste in una serie di passaggi per rafforzare le sue capacità di ragionamento e fornire risposte migliori.

La versione 2.0 Flash Thinking Experimental mostra il suo processo di pensiero, in modo che gli utenti possano vedere perché ha risposto in un certo modo, quali erano le sue ipotesi e tracciare la linea di ragionamento del modello.

Google sta anche facendo il roll-out di una versione di Flash Thinking 2.0 in grado di interagire con app come YouTube, Search e Google Maps. Queste app connesse – sottolinea Google – rendono già l’app Gemini un assistente AI particolarmente utile, e il team di sviluppo sta esplorando come le nuove capacità di ragionamento possano combinarsi con le app che gli utenti usano quitidianamente, per aiutarli a fare ancora di più.

Gli abbonati a Gemini Advanced hanno un accesso prioritario ai modelli Google più efficaci, quindi l’azienda sta distribuendo loro una versione sperimentale di Gemini 2.0 Pro. Questo modello è stato progettato per essere particolarmente capace in compiti complessi, fornendo una migliore fattualità e prestazioni più elevate per le richieste di coding e matematica.

Entrambi i modelli 2.0 Flash Thinking Experimental e 2.0 Pro Experimental sono ora disponibili per il web e l’app mobile di Gemini, ha annunciato Google, che ha anche dichiarato che cercherà di estendere presto questi modelli ai clienti di Google Workspace Business ed Enterprise.

In quest’ultima serie di rilasci, Google ha anche annunciato la disponibilità dei modelli Gemini 2.0 Flash, Flash-Lite e Pro nell’API Gemini tramite Google AI Studio e in Vertex AI.