Gemini 2.0 Flash, Flash-Lite e Pro: Google espande la famiglia di modelli per gli sviluppatori

Google ha annunciato interessanti aggiornamenti che rendono Gemini 2.0 disponibile per un maggior numero di sviluppatori e per l’uso in produzione.

I seguenti modelli – ha comunicato Big G – sono ora disponibili nell’API Gemini tramite Google AI Studio e in Vertex AI:

Gemini 2.0 Flash è ora generalmente disponibile, con rate limit più elevati, prestazioni migliori e con un pricing semplificato.

è ora generalmente disponibile, con rate limit più elevati, prestazioni migliori e con un pricing semplificato. Gemini 2.0 Flash-Lite , una nuova variante che rappresenta il modello più conveniente di Google, è ora disponibile in anteprima pubblica.

, una nuova variante che rappresenta il modello più conveniente di Google, è ora disponibile in anteprima pubblica. Gemini 2.0 Pro, un aggiornamento sperimentale del modello migliore di Google per il coding e le richieste complesse, è ora disponibile.

Insieme al recente Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, la variante di Flash che ragiona prima di rispondere, questi rilasci rendono le funzionalità di Gemini 2.0 disponibili per un’ampia gamma di casi d’uso e applicazioni, sottolinea Google.

Gemini 2.0 Flash offre una suite completa di funzionalità, tra cui l’uso nativo degli strumenti, una finestra contestuale da 1 milione di token e l’input multimodale. Attualmente supporta l’output di testo, mentre le funzionalità di output di immagini e audio e l’API Multimodal Live sono previste per la disponibilità generale nei prossimi mesi. Gemini 2.0 Flash-Lite è ottimizzato per i costi, per i casi d’uso di output testuale su larga scala.

I modelli Gemini 2.0 – sottolinea Google – offrono miglioramenti significativi delle prestazioni rispetto a Gemini 1.5 in una serie di benchmark. Inoltre, come nei modelli precedenti, Gemini 2.0 Flash adotta uno stile conciso che ne facilita l’uso e ne riduce i costi. Gli si può anche richiedere di utilizzare uno stile più prolisso che produce risultati migliori nei casi di utilizzo orientati alla chat.

Google mette anche in evidenza che sta continuando a ridurre i costi con Gemini 2.0 Flash e 2.0 Flash-Lite. Entrambi hanno un unico prezzo per tipo di input, eliminando la distinzione di Gemini 1.5 Flash tra richieste di contesto brevi e lunghe. Ciò significa che il costo di Flash 2.0 e Flash-Lite può essere inferiore a quello di Gemini 1.5 Flash con carichi di lavoro a contesto misto, nonostante i miglioramenti delle prestazioni che entrambi offrono.

È possibile consultare il sito di Google per saperne di più sul conteggio dei token per le diverse modalità, sui prezzi di Gemini Developer API e sui prezzi di Vertex AI.