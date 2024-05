Google DeepMind svela AlphaFold 3, il modello AI che fa luce sui processi della vita

Google DeepMind e Isomorphic Labs annunciano AlphaFold 3. La prossima generazione di AlphaFold – spiega l’azienda – è in grado di prevedere le strutture di quasi tutti i tipi di biomolecole (le sostanze alla base delle cellule e degli organismi viventi) con una precisione all’avanguardia.

Si tratta di un avanzamento davvero importante, sottolinea Google, perché fornisce una visione senza precedenti delle interazioni nella cellula, permettendoci di guardare sempre più elementi del mondo in alta definizione e accelerando la nostra comprensione delle macchine molecolari che alimentano il corpo umano.

Prevedendo con precisione la struttura di proteine, DNA, RNA, ligandi e altro ancora, e il modo in cui interagiscono, secondo l’azienda potremmo essere in grado di trasformare la comprensione del mondo biologico e la scoperta di farmaci.

Quello annunciato da Google DeepMind e Isomorphic è dunque un rivoluzionario modello di intelligenza artificiale in grado di prevedere la struttura e le interazioni di tutte le molecole della vita. Si espande oltre le proteine per fornire previsioni accurate sulle interazioni delle proteine con altre biomolecole nelle nostre cellule, come DNA, RNA e piccole molecole (molti farmaci sono piccole molecole).

All’interno di ogni cellula vegetale, animale e umana – spiega il team di ricercatori di Google DeepMind e Isomorphic Labs – ci sono miliardi di macchine molecolari. Sono costituite da proteine, DNA e altre molecole, ma nessun pezzo funziona da solo. Solo vedendo come interagiscono tra loro, attraverso milioni di tipi di combinazioni, è possibile iniziare a capire veramente i processi della vita.

Il team di sviluppo di AlphaFold 3 ha presentato in un paper pubblicato su Nature questo modello AI in grado di prevedere la struttura e le interazioni di tutte le molecole della vita con una precisione senza precedenti. Per le interazioni delle proteine con altri tipi di molecole il team ha registrato un miglioramento di almeno il 50% rispetto ai metodi di previsione esistenti e per alcune importanti categorie di interazioni è stata raddoppiata l’accuratezza della previsione.

Il team si augura che AlphaFold 3 contribuisca a trasformare la nostra comprensione del mondo biologico e la scoperta di farmaci. Gli scienziati possono accedere gratuitamente alla maggior parte delle sue funzionalità attraverso l’AlphaFold Server, uno strumento di ricerca facile da usare, appena lanciato, gratuito per i ricercatori non commerciali.

Consente ai biologi di generare strutture proteiche grandi e complesse che sono difficili da prevedere in modo rapido e accurato. Questo potrebbe migliorare ulteriormente l’utilizzabilità delle previsioni AlphaFold tra gli scienziati con conoscenze computazionali o accesso limitato e potenziare ulteriormente le applicazioni nel mondo reale in aree come la sicurezza alimentare, la resistenza agli antibiotici e altro ancora.

Per sfruttare il potenziale di AlphaFold 3 per la progettazione di farmaci, Isomorphic Labs sta già collaborando con le aziende farmaceutiche per applicarlo alle sfide della progettazione di farmaci del mondo reale e, in ultima analisi, per sviluppare nuovi trattamenti che cambieranno la vita dei pazienti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel blogpost di Google DeepMind.