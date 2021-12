Google Cloud e Qualcomm: intelligenza artificiale per mobile e IoT

Qualcomm Technologies e Google Cloud collaborano per accelerare lo sviluppo e la differenziazione delle reti neurali per le piattaforme Snapdragon mobile, ACPC e XR, Snapdragon Ride Platform e IoT di Qualcomm.

L’attività si baserà sull’utilizzo delle funzionalità Neural Architecture Search di Google Cloud Vertex AI con il motore di intelligenza artificiale di Qualcomm.

Qualcomm Technologies e Google Cloud stanno collaborando sulle tecniche di Neural Architecture Search (NAS) per consentire alle aziende di creare e ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale automaticamente piuttosto che manualmente.

Vertex AI NAS – ha sottolineato Google Cloud – consente agli esperti di machine learning del più alto livello di eseguire i task più complessi con maggiore precisione, minore latenza e bassi requisiti energetici.

Sulla spinta della necessità di un modo migliore per scalare la modellazione di intelligenza artificiale, il team di Google Brain ha sviluppato la tecnologia Neural Architecture Search per creare una IA che genera altre reti neurali, addestrate per ottimizzare le loro prestazioni in un compito specifico fornito dall’utente.

Questi modelli ottimizzati dall’intelligenza artificiale – ha messo in evidenza Google – sono stati in grado di superare una serie di benchmark allo stato dell’arte. Stabilendo in tal modo un nuovo standard per molte delle applicazioni che vediamo in uso oggi, compresi molti prodotti interni di Google.

Google Cloud ha visto il potenziale di una tale tecnologia e ha rilasciato in meno di un anno una versione di produzione della tecnica, sotto il brand AutoML. Vertex AI NAS è la versione più recente e potente di questa idea, che utilizza l’innovazione più sofisticata che è emersa dalla ricerca iniziale.

Le organizzazioni clienti di Google Cloud stanno già implementando Vertex AI NAS per i loro carichi di lavoro più avanzati. E l’ecosistema di partner per Vertex AI NAS sta crescendo.

La partnership tra Google Cloud e Qualcomm Technologies sta ora portando Vertex AI NAS nel Qualcomm Technologies Neural Processing SDK – ottimizzato per Snapdragon 8 –, per consentire l’accesso da parte degli sviluppatori.

Ciò, secondo Google Cloud, metterà l’intelligenza artificiale a disposizione su diversi tipi di dispositivi e per diversi casi d’uso, come quelli che coinvolgono IoT, realtà mista, automobili e mobile.