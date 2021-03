Google Cloud Pro, percorso formativo gratuito per sviluppatori

Ha preso il via il programma “Google Cloud Pro – Preparati alla certificazione con Google Cloud & Tim”: si tratta di un percorso formativo realizzato da Google Cloud in partnership con Tim, che si rivolge agli sviluppatori italiani per guidarli alla scoperta e all’approfondimento di Google Cloud Platform (GCP) e delle sue potenzialità.

Codemotion è partner tecnico dell’iniziativa insieme a Fast Lane, che si occuperà di organizzare le sessioni di formazione live da remoto.

Le iscrizioni al programma Google Cloud Pro sono già aperte e la prima edizione del percorso partirà ufficialmente il prossimo 22 aprile.

Il programma prevede live webinar, sessioni di Q&A, corsi on demand e altri contenuti che servono per prepararsi all’esame di certificazione.

Gli iscritti a Google Cloud Pro avranno accesso a un ciclo formativo di tre mesi, senza costi, costituito da contenuti qualificati disponibili on demand, e potranno anche partecipare a sessioni di formazione live da remoto con i trainer di Fast Lane.

Il programma, hanno spiegato gli organizzatori, sarà strutturato in cicli: ogni tre mesi un nuovo gruppo di sviluppatori potrà accedervi.

I percorsi formativi prepareranno i partecipanti per tre certificazioni: Associate Cloud Engineer (ACE), implementa applicazioni, controlla le operazioni e gestisce soluzioni aziendali; Professional Cloud Architect (PCA), permette alle organizzazioni di sfruttare le tecnologie Google Cloud; Professional Data Engineer (PDE), progetta, costruisce e risolve i problemi dei sistemi di elaborazione dei dati con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità, scalabilità ed efficienza di tali sistemi.

Durante l’intero percorso gli sviluppatori dovranno accumulare gli Skill badge di Google Cloud, che consentiranno l’avanzamento agli step successivi del programma e allo stesso tempo permetteranno di poter mostrare le competenze acquisite per arricchire il proprio curriculum.

Al termine del percorso, i partecipanti potranno scegliere se sostenere la certificazione Google Cloud relativa al proprio ambito di studio, Associate Cloud Engineer, Professional Cloud Architect o Professional Data Engineer.

Il percorso Google Cloud Pro è totalmente gratuito ma l’esame di certificazione non è compreso.