Google Cloud Platform, perché ora è più facile trovare i servizi

Google ha presentato un nuovo modo di esplorare e trovare i prodotti e servizi di Google Cloud, per gli utenti della piattaforma.

Gli utenti di Google Cloud – ha sottolineato la società di Mountain View – hanno utilizzato principalmente il menu laterale della console per navigare tra i prodotti disponibili nella piattaforma.

Ma con quasi cento prodotti, e sempre in crescita, l’elenco ha superato il menu laterale, che è diventato poco pratico per gestirli.

Google Cloud ha ascoltato il feedback dei propri utenti, che hanno evidenziato le difficoltà di navigazione nella console, per esplorare i prodotti della piattaforma.

Questo sistema è diventato insufficiente: oltre a essere difficile, richiede tempo scorrere il lungo elenco di prodotti e ricordare cosa offre ciascuno di essi.

È per questo che Big G ha creato una nuova pagina denominata All products, che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti a navigare in modo più facile tra i prodotti di Google Cloud.

Questa pagina – come promette il nome – mostra tutti i prodotti di Google Cloud e quelli chiave dei partner di Google, in un unico luogo facile da consultare. In questo modo, con un solo clic è possibile scoprire il prodotto giusto per la propria soluzione.

La pagina è organizzata in diverse categorie, tra cui: Management, Compute, Storage, Operations, Security, CI/CD, Artificial Intelligence, Support e altro.

L’utente può saltare rapidamente alla categoria a cui è interessato, attraverso il pannello sulla sinistra, oppure puoi scorrere l’intera pagina. Può poi cliccare sul nome di ogni prodotto per passare direttamente alla homepage di quel prodotto.

Ogni elenco di prodotti include anche una descrizione breve e lunga, in modo da poter capire rapidamente cosa fa un prodotto e se si adatta alle proprie esigenze. Questo permette di confrontare le categorie con un colpo d’occhio, risparmiando il tempo e il fastidio di andare a cercare le product overview altrove.

Sotto ogni prodotto, l’utente può trovare anche un link alla documentazione e ai Quickstart, in modo da poterlo provare subito, e ciò elimina il passaggio aggiuntivo di dover navigare nella documentazione in un’altra scheda.

Per rendere la navigazione ancora più facile, l’utente può fissare i prodotti direttamente dalla pagina All products, e questi appariranno in cima al menu laterale.

È anche possibile personalizzare la navigazione riordinando i pin nel menu laterale. In questo modo, si può accedere rapidamente ai prodotti più utilizzati direttamente dal menu laterale, invece di scorrere il pannello o la pagina intera.