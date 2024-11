Google Cloud: Ora Gemini per Google Workspace supporta l’italiano

Più di 100.000 organizzazioni stanno già dando ai propri dipendenti gli strumenti per aumentare la produttività e migliorare la qualità del loro lavoro con Gemini per Google Workspace. Per aiutare ancora più organizzazioni a lavorare meglio, Google sta espandendo il supporto linguistico a sette lingue aggiuntive tra cui l’italiano. Questa espansione rende Gemini per Workspace sempre più accessibile per oltre 1 miliardo di persone, le cui lingue madre sono ora supportate.

A partire da questa settimana, le seguenti nuove lingue saranno disponibili su Gemini nel riquadro laterale di Google Documenti, Fogli, Drive e Gmail:

Italiano

Tedesco

Giapponese

Coreano

Portoghese

Spagnolo

Francese

Che si tratti di scrivere un copy per i social media all’interno di un Documento, riassumere dettagli da più file su Drive o gestire la propria posta Gmail, ora è possibile farlo in una di queste lingue direttamente dal riquadro laterale. Il supporto delle lingue aggiuntive per Gemini nel riquadro laterale di Presentazioni sarà disponibile nei prossimi mesi.

Dopo aver lanciato il supporto per queste lingue ai nostri utenti Alpha il mese scorso, Googla ha raccolto feedback e ottimizzato l’esperienza del prodotto per il pubblico globale. Ad esempio, organizzazioni in Europa come Randstad e Devoteam stanno già utilizzando Gemini per Workspace in inglese, e ora potranno utilizzare Gemini nella loro lingua preferita. L’azienda brasiliana Natura sta già beneficiando dell’utilizzo di Gemini in inglese, e ora può utilizzarlo anche in altre lingue, tra cui spagnolo e portoghese:

“Sono anche una beta tester e ho notato un enorme miglioramento nella mia capacità di iniziare un nuovo progetto. Con Gemini, ricevo supporto quando mi trovo davanti a un Documento vuoto o a celle vuote in un Foglio, perché posso chiedere aiuto per generare idee o creare un template di foglio di calcolo. Mi aiuta anche a pormi domande analitiche a cui non avrei mai pensato. Non vedo l’ora di garantire a tutti in Natura il proprio agente AI.” — Renata Marques, CIO, Natura

Mantenere sotto controllo la casella di posta è una sfida comune in tutto il mondo, soprattutto quando si ha poco tempo. Gemini in Gmail consente di trovare facilmente ciò che si sta cercando e rispondere rapidamente. Questo è un grande vantaggio per chi si occupa del servizio clienti. Ad esempio, questi operatori possono ora chiedere a Gemini di mostrare le email non lette dai clienti che necessitano attenzione e di aiutarli a elaborare risposte email ponderate ed empatiche, il tutto nella loro lingua preferita.

I team di marketing si rivolgono regolarmente a Gemini in Documenti per ottenere un aiuto nella creazione di testi concisi e coinvolgenti per le loro campagne. In caso di blocco dello scrittore, se si ha bisogno di aiuto per ideare post creativi sui social per promuovere il lancio di un nuovo prodotto, ora è possibile chiedere a Gemini in Documenti di scrivere i testi per i social nella propria lingua preferita.

Raccogliere i dettagli giusti da vari file, presentazioni e documenti è una sfida comune per i team di vendita. I venditori spesso dedicano molto tempo a cercare informazioni specifiche, tempo che potrebbero dedicare alla preparazione di una presentazione importante. Con Gemini in Drive, è possibile chiedere un riassunto delle informazioni più rilevanti su un prodotto o cliente. In pochi secondi, Gemini raccoglie queste informazioni e le mostra nel riquadro laterale, permettendo di prepararsi al meglio per la riunione con il cliente.

La possibilità di lavorare nella propria lingua preferita va oltre il riassumere e creare contenuti. Quando si utilizza l’app Gemini per fare ricerche su un argomento o per generare idee, è possibile scegliere di lavorare in una delle 40 lingue disponibili. Gemini può anche aiutare a colmare le lacune comunicative tra i team globali. Durante una videochiamata su Google Meet, si possono attivare i sottotitoli tradotti in una delle 69 lingue supportate per seguire la conversazione, indipendentemente dalla lingua parlata. Presto, Gemini tradurrà automaticamente anche i messaggi su Google Chat.