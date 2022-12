Google Cloud: gli otto strumenti più utilizzati dalle startup

Le startup di tutto il mondo si rivolgono agli strumenti di Google Cloud per costruire rapidamente le loro soluzioni su una piattaforma solida e facile da usare che le aiuta ad arrivare sul mercato e a lanciare i prodotti più velocemente, sottolinea Google.

Oltre alla piattaforma cloud, le imprese possono sfruttare anche Google for Startups Cloud Program, programma che aiuta le startup a crescere, per passare dall’idea iniziale fino alla quotazione in borsa.

Per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche e i prodotti, Big G ha condiviso una lista con gli 8 prodotti principali che le startup utilizzano su Google Cloud per innovare e crescere.

1. Firebase per lo sviluppo di app

Le startup possono accelerare l’innovazione con Firebase, una piattaforma di sviluppo mobile completamente integrata con Google Cloud. Consente di lavorare in un ambiente cloud più semplice, ottenere facilmente prodotti o servizi e creare le app in modo veloce.

2. Cloud SQL per le esigenze di database

Per costruire le fondamenta della propria startup c’è Cloud SQL, una soluzione di database relazionale completamente gestita che si integra con i servizi di Google Cloud. Con Cloud SQL è possibile creare e connettersi al proprio primo database in pochi minuti, nonché scalare con un’unica chiamata API.

3. Prodotti di AI e machine learning

I prodotti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono progettati per consentire ai clienti di risolvere i problemi più difficili con il meglio della tecnologia di Google Cloud. Consentono di addestrare i modelli di deep learning e machine learning in modo conveniente, così da poter iterare e innovare più velocemente.

4. BigQuery per l’analisi dei dati

Per aumentare l’agilità è possibile usare BigQuery, un data warehouse serverless, conveniente e multi-cloud. Consente di interrogare i dati in streaming in tempo reale, prevedere i risultati di business con il machine learning integrato e condividere le analisi con pochi clic.

5. Google Kubernetes Engine (GKE) per i container

Per abilitare lo sviluppo di app veloci e sicure, Google Cloud fornisce GKE, piattaforma Kubernetes scalabile. GKE permette di semplificare le operazioni con canali di rilascio adatti alle esigenze aziendali dei clienti e di lasciare il monitoraggio del cluster agli ingegneri di Google.

6. Looker per la visualizzazione dei dati

È possibile ottenete di più dai dati per essere sempre in vantaggio sulla concorrenza con Looker, una affidabile piattaforma di business intelligence e di dati. Consente di generare report in tempo reale e ottenere insight al momento giusto con avvisi proattivi.

7. Cloud Run per il serverless computing

Aiutare a creare applicazioni scalabili e containerizzate in qualsiasi linguaggio di programmazione è il compito di Cloud Run, una piattaforma di computing completamente gestita. È possibile abbinarla a strumenti di container come Cloud Build e Docker e pagare solo quando il codice viene eseguito.

8. Cloud Armor per la sicurezza

Infine, è possibile proteggere la propria startup dagli attacchi web con Google Cloud Armor, un servizio di difesa da DDOS (Distributed Denial-of-Service) all’avanguardia. Lo si può utilizzare con un HTTP Load Balancer per Managed Instance Group su diverse region per mantenere i carichi di lavoro altamente disponibili e sicuri.