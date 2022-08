Google Cloud e CyberRes insieme per analytics sicure e data privacy

CyberRes, una Line Of Business di Micro Focus , ha annunciato una partnership con Google Cloud per supportare l’imminente rilascio delle funzioni remote di BigQuery.

La partnership prevede l’integrazione delle soluzioni CyberRes Voltage SecureData per la protezione enterprise end-to-end con il data warehouse BigQuery di Google, al fine di permettere alle aziende di accelerare e ampliare le loro attività di data science e aiutarle a mantenere la conformità ai regolamenti sulla privacy in continua evoluzione.

L’integrazione – ha sottolineato l’azienda – consentirà ai clienti delle soluzioni CyberRes Voltage di proteggere in modo persistente i dati in uso, in transito e archiviati all’interno di Google BigQuery. Il supporto per le funzioni remote consentirà anche ai client BigQuery di Google Cloud di sfruttare le tecnologie Voltage a supporto della privacy.

I clienti di entrambi le soluzioni potranno aggiungere alla sicurezza nativa di Google BigQuery i servizi Voltage di cifratura dei dati preservandone il formato originale (ovvero la loro integrità referenziale), di Hashing e di tokenizzazione per affrontare gli stringenti controlli di conformità alla privacy.

Le funzioni di data protection di Voltage, coerenti e indipendenti dal tipo di cloud, permettono a tutti i clienti di effettuare in modo sicuro operazioni di analytics su dati sottoposti a vincoli di trattamento attraverso cloud ibridi.

Tony de la Lama, Vice President Product Management di CyberRes, ha detto : “La disponibilità di funzioni remote offerta da BigQuery è un’evoluzione tanto critica quanto emozionante della piattaforma Google Cloud per i nostri clienti.

L’integrazione con le soluzioni Voltage SecureData significa che BigQuery consentirà di utilizzare e supportare l’approccio di protezione dato-centrico di Voltage per operazioni di analytics sicure, permettendo alle realtà enterprise di accelerare ed espandere le loro attività di data science in modalità ‘privacy by default’”.

BigQuery, il data warehouse scalabile e multi-cloud di Google Cloud, è stato progettato per fornire agilità di business e consentire alle aziende di effettuare analisi approfondite mediante funzioni di analytics predittive e in tempo reale, di accedere ai dati e condividere i risultati delle analisi in modo sicuro.

Questa nuova collaborazione va ad aggiungersi alle capacità di Voltage SecureData di abilitare funzioni di analytics sicure nei data warehouse, nei database e nei data lake e consente alle aziende di spostare carichi di lavoro in modo trasparente e sicuro su BigQuery.

Ritika Suri, director, Technology Partnerships di Google Cloud, ha dichiarato: “Le minacce emergenti e le esigenze tecnologiche in costante evoluzione rappresentano le principali sfide della sicurezza informatica.

Mettendo a disposizione dei clienti di Google Cloud le soluzioni Voltage SecureData dall’interno del data warehouse BigQuery, CyberRes fornisce le tecnologie necessarie per proteggere i dati sensibili, garantendo la conformità alle attuali normative sulla privacy”.

Il portfolio CyberRes Voltage aiuta le aziende a essere più sicure mediante funzionalità di Continuous data discovery, analisi e protezione per ridurre i rischi e abilitare modelli di “privacy by design”.

Le aziende hanno la possibilità di operare sui dati sensibili e di elevato valore dei loro clienti mantenendoli sempre in uno stato protetto per effettuare operazioni di business intelligence senza correre il rischio di esporli in chiaro all’interno di Google BigQuery.

Le tecnologie di data protection integrate nelle soluzioni Voltage SecureData fornisco un’implementazione flessibile e una protezione dato-centrica per un numero virtualmente illimitato di tipologie di dati strutturati, in qualsiasi lingua e in ogni area geografica con comprovate caratteristiche di prestazioni, affidabilità e scalabilità.

