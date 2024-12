Google Cloud e Air France-KLM partner per la strategia di dati e AI generativa

Google Cloud ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Air France-KLM (AFKL), gruppo aereo leader a livello mondiale, per aiutare la compagnia aerea a sfruttare la potenza dei suoi dati, degli analytics e della tecnologia di IA generativa (gen AI) per accelerare la sua strategia data-centrica e multicloud, guidare l’innovazione e reimmaginare il futuro del settore dei viaggi.

Attraverso il potenziamento e il crescente valore dei suoi dati e la sua strategia di AI e gen AI, Air France-KLM intende migliorare l’esperienza di viaggio e la soddisfazione dei suoi clienti con offerte più personalizzate; ottimizzare le sue operazioni a terra e in volo; semplificare l’uso interno dei dati e della tecnologia gen AI; e promuovere l’innovazione generale del business e dei dipendenti.

Con tre grandi compagnie aeree, 551 aeromobili operativi e 93 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, Air France-KLM opera voli commerciali e cargo e fornisce servizi di ingegneria e manutenzione ad altri vettori aerei, il tutto generando enormi quantità di dati.

Air France-KLM si è impegnata in un’importante trasformazione dei suoi tre data center legacy verso una strategia multi-cloud. Spostando le applicazioni nel cloud e accelerando il valore dei dati e gli approfondimenti, AFKL sfrutterà gli strumenti di analisi e dati di Google Cloud, tra cui BigQuery. Grazie all’impegno di Google Cloud per la sicurezza e la privacy, Air France-KLM manterrà la piena proprietà e il controllo dei propri dati, migliorando al contempo il time-to-market, l’innovazione e riducendo la latenza di elaborazione dei dati per servire meglio le unità aziendali nei loro digital journey.

Grazie a questo lavoro, sottolinea Google Cloud, il gruppo otterrà una comprensione più approfondita delle preferenze, dei pattern di viaggio e dei comportamenti dei passeggeri per offrire nuove opzioni e servizi di viaggio su misura e sarà in grado di migliorare le operazioni di volo, aeroportuali e aziendali, con il tempo necessario per l’analisi dei dati nella manutenzione predittiva degli aerei che è già sceso da ore a minuti, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

I primi casi d’uso dell’IA generativa comprendono il customer agent support con documentazione automatica per un customer management facilitato, una manutenzione degli aerei più semplice ed efficiente e molti altri in fase di sviluppo per scopi interni ed esterni.

Costruendo un data lakehouse comune, congiunto e unico, il gruppo si avvarrà anche dell’esperienza e degli strumenti di gen AI di Google Cloud per accelerare la sua strategia pionieristica di gen AI in un’istanza cloud di gen AI dedicata e protetta di Air France-KLM. L’istanza gen AI beneficerà delle capacità multimodali, di un approccio multicloud flessibile e di una latenza ultrabassa.

“La nostra collaborazione con Google Cloud rappresenta un significativo passo avanti nella nostra strategia sui dati”, ha dichiarato Pierre-Olivier Bandet, Group EVP e Group CIO di Air France-KLM. “Sfruttando l’avanzata tecnologia dei dati di Google Cloud con un approccio di vera e propria partnership, intendiamo accelerare le nostre capacità di innovazione tenendo conto della sicurezza e, con l’AI generativa, costruire il futuro dei viaggi.”

Oltre alla tecnologia, Google Cloud fornirà sessioni di formazione e supporto ai team di Air France-KLM, promuovendo una cultura di democratizzazione dei dati. Le sessioni riguarderanno la scienza e l’ingegneria dei dati, la sicurezza, l’infrastruttura e la gen AI e comprenderanno eventi simili a hackathon, formazione in loco e online dedicata. I team di prodotto di Air France-KLM, già riconosciuti per le loro competenze, raggiungeranno così un nuovo livello di competenza e capacità di gestire le tecnologie cloud e dei dati per sfruttare meglio i dati per prendere decisioni informate e innovare.

“Le compagnie aeree generano enormi quantità di dati, molti dei quali possono essere incredibilmente preziosi per aiutare a ottenere informazioni operative, costruire esperienze migliori per i clienti e, con la potenza della gen AI, creare servizi e offerte completamente nuovi. Siamo orgogliosi di sostenere Air France-KLM nel suo percorso di innovazione e di aiutare il gruppo a definire il futuro del settore aereo”, ha dichiarato Matt Renner, President, Global Revenue di Google Cloud.