Google Cloud Data Fusion, integrazione e analisi dei dati in tempo reale

Cloud Data Fusion è un servizio di integrazione e ingestion dei dati completamente gestito e cloud-native di Google Cloud che aiuta gli sviluppatori, i data engineer e i business analyst a costruire e gestire in modo efficiente i job ETL/ELT.

Google Cloud ha di recente lanciato in anteprima pubblica l’applicazione Cloud Data Fusion Replication che consente la replica dei dati a bassa latenza e in tempo reale da database transazionali e operativi come SQL Server e MySQL direttamente in BigQuery.

Le imprese oggi conoscono una crescente domanda di integrazione, analisi e azione sui dati in tempo reale. Spesso le informazioni più preziose che servono a guidare tali azioni, i dati transazionali e operativi, sono memorizzati on-premise o in cloud pubblici in database relazionali tradizionali che non sono adatti per l’analisi continua.

Se la migrazione tradizionale o i carichi ETL in batch possono raggiungere l’obiettivo di caricare i dati in un data warehouse, questi approcci ad alta latenza non sono sufficienti quando si tratta di prendere decisioni accurate basate sugli insight più aggiornati.

È qui che entra in gioco Cloud Data Fusion Replication.

Cloud Data Fusion presenta un’interfaccia semplice e guidata che consente anche a sviluppatori ETL e analisti di impostare facilmente la replica dei dati. Questa interfaccia standard e facile da usare elimina la necessità di sviluppare complicati strumenti su misura per ogni tipo di database operativo, consentendo così la replica continua e self-service dei dati su BigQuery.

Data Fusion fornisce anche dashboard operative per monitorare il throughput, la latenza e gli errori nei processi di replica. Queste dashboard forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni di replica e ciò permette agli utenti di identificare proattivamente i potenziali colli di bottiglia e monitorare gli SLA di delivery dei dati.

La funzione Replication è disponibile in tutte le region di Google Cloud supportate per Data Fusion e l’integrazione di Cloud Data Fusion all’interno della piattaforma Google Cloud garantisce il rispetto dei più alti livelli di sicurezza e privacy aziendale, rendendo al contempo disponibili i dati più recenti nel data warehouse della propria azienda, per eseguire gli analytics.