Google Chrome risparmia la batteria e rende la navigazione più fluida

Con l’ultima versione di Chrome su desktop, Google sta introducendo due nuove impostazioni che riguardano le prestazioni e il consumo della batteria.

Queste due nuove funzioni sono progettate per fare in modo che Chrome utilizzi fino al 40% e 10GB di memoria in meno per mantenere le schede fluide e prolungare la batteria quando questa si sta scaricando.

Nelle prossime settimane – ha annunciato Google –verranno introdotte a livello globale le modalità Memory Saver e Energy Saver per Windows, macOS e ChromeOS.

L’obiettivo della funzione Memory Saver è quello di offrire un’esperienza di navigazione più fluida.

Se si ha un corposo gruppo di tab aperti in Chrome, a cui si pensa di tornare più tardi, la modalità Memory Saver libera la memoria dalle schede che non si stanno utilizzando al momento, in modo che i siti web attivi che si stanno consultando possano beneficiare di un’esperienza di navigazione più fluida possibile.

Questo – sottolinea Google – è particolarmente utile se si stanno eseguendo anche altre applicazioni intensive, come ad esempio l’editing di video. Le schede inattive vengono ricaricate quando servono.

Lo scopo di Energy Saver, come indica chiaramente il nome della funzione, è invece quello di massimizzare la durata della batteria.

Quando si naviga sul web con Chrome e il livello della batteria del dispositivo raggiunge il 20%, Google Chrome risparmia la batteria limitando l’attività in background e gli effetti visivi per i siti web con animazioni e video.

L’utente – spiega Google – mantiene comunque sempre il controllo sulla personalizzazione delle prestazioni di Chrome.

Quando questi strumenti saranno disponibili, gli utenti saranno in grado di disattivare l’una o l’altra delle due funzioni, così come di contrassegnare i siti web più importanti come esenti da Memory Saver.

Questi controlli si trovano nel menu di personalizzazione e configurazione di Google Chrome, quello con l’icona con i tre punti.

Fin dall’inizio – ha sottolineato Google – il team ha progettato e sviluppato Chrome per la velocità. Ma le prestazioni non si limitano a fornire un’esperienza di navigazione veloce, mette altresì in evidenza Big G. Con queste novità annunciate, l’intenzione di Google è che Chrome sia ottimizzato per la batteria e la memoria di sistema del dispositivo dell’utente.