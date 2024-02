Google Chrome aiuta a scrivere sul web con l’intelligenza artificiale

Il mese scorso Google ha annunciato l’arrivo in Chrome di nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per rendere la navigazione sul web più semplice e personalizzata, tra cui un organizzatore di schede, un generatore di temi e uno strumento sperimentale per aiutare gli utenti a scrivere con sicurezza contenuti online.

Con il lancio di Chrome M122, è ora possibile provare “Help me write” su Mac e PC Windows a partire dagli Stati Uniti in lingua inglese. Utilizzando i modelli Gemini, la nuova funzione aiuta l’utente a iniziare a scrivere o a perfezionare qualcosa che ha già scritto.

Lo strumento capirà il contesto della pagina web in cui ci si trova per suggerire contenuti pertinenti. Ad esempio, spiega Google, se si sta scrivendo una recensione, Chrome estrarrà dalla pagina i dettagli più rilevanti sull’articolo per supportare la raccomandazione e renderla più utile per gli altri utenti.

Per attivare questa funzione, è necessario accedere a Chrome, selezionare “Settings” dal menu con i tre punti e andare alla pagina “Experimental AI“, dove è presente l’opzione per attivare la funzione “Help me write” (è possibile disattivarla in qualsiasi momento).

Una volta attivata, basta fare clic con il tasto destro del mouse su un campo di testo aperto in Google Chrome e selezionare “Help me write” per iniziare a usare la funzione AI.

Come dicevamo, però, questa funzione sperimentale d’intelligenza artificiale è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti e in lingua inglese.

Google non ha fornito dettagli su quando queste funzionalità AI verranno estese anche ad altri Paesi.