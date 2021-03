Google Chat, migliorano l’interfaccia web e le notifiche

Gli ultimi aggiornamenti di Google Workspace hanno introdotto in Google Chat una interfaccia utente nuova e migliorata sul web nonché nuove opzioni per personalizzare le notifiche.

Per quanto riguarda l’UI, Google ha apportato alcune modifiche all’interfaccia di Google Chat sul web (cioè chat.google.com) e alla Progressive Web Application (PWA).

La nuova interfaccia è stata resa più simile a quella di Chat in Gmail, per offrire agli utenti, ha sottolineato la società di Mountain View, un’esperienza di chat più coerente e identificabile, indipendentemente dall’ambiente in cui si trovino.

Google ha anche aggiunto alcune nuove integrazioni per aiutare gli utenti ad essere più produttivi. Ad esempio, nelle chat room è ora possibile accedere ai file condivisi e ai task tramite i tab presenti nella parte superiore. È stato inoltre aggiunto il pannello laterale di accesso rapido sul lato destro, come in Gmail, per fornire l’accesso ad app quali Calendar, Maps e altre.

Ancora: è ora possibile usare la barra di ricerca in alto per cercare contenuti in tutte le stanze e i messaggi diretti. Poi, l’integrazione con Google Meet permette di partecipare o iniziare una call direttamente dalla chat. Ci sono poi altre nuove funzioni e miglioramenti.

Ulteriori aggiornamenti di Google Workspace hanno aggiunto più opzioni per le impostazioni di notifica in Google Chat e Chat in Gmail.

Le nuove opzioni, ha spiegato Google, riguardano le notifiche push su desktop e mobile, così come i badge di notifica su entrambe le app Chat e Gmail.

È possibile impostare le preferenze di notifica su sempre, per ricevere una notifica per ogni messaggio e badge per i nuovi messaggi. Oppure, è possibile scegliere di ricevere notifiche e badge per le menzioni dirette, quelle @all e i thread seguiti; in questa modalità c’è anche un’opzione per ricevere una notifica per le nuove discussioni nelle threaded room.

Infine, è possibile disattivare le notifiche. In quest’ultimo caso l’utente non riceverà notifiche, ma vedrà un badge se viene menzionato direttamente.