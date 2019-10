A pochi giorni dall’aver comunicato di essere al lavoro su nuove opzioni per il suo assistente vocale, e proseguendo su un cammino iniziato già qualche mese fa, Google ha annunciato nuove funzionalità di privacy e sicurezza per diversi servizi e app della piattaforma.

Come già preannunciato dall’azienda, Big G ha avviato il roll-out della modalità incognito in Google Maps, come era già successo in precedenza per YouTube. La modalità di navigazione in incognito sarà implementata prima su Android, entro questo mese, ed è annunciata come “in arrivo” anche su iOS.

Quando l’utente attiva la modalità Incognito in Google Maps, ha informato la società, l’attività di Maps su quel dispositivo, a partire dai luoghi che vengono cercati, non sarà salvata sull’account Google e non verrà utilizzata per personalizzare l’esperienza d’uso.

La modalità di navigazione in incognito può essere attivata in modo facile e veloce selezionandola dal menu che appare quando si tocca l’icona (solitamente la foto) del proprio profilo. Questa modalità può essere disattivata in qualsiasi momento, con altrettanta semplicità, per tornare a sfruttare l'esperienza personalizzata con, ad esempio, consigli sui ristoranti, informazioni sul tragitto giornaliero e altre funzionalità basate sui dati raccolti dalle attività svolte.

Google ha inoltre annunciato di aver avviato l’implementazione della funzione di Auto-delete, cioè la possibilità di eliminare i dati automaticamente, nella cronologia di YouTube. È possibile impostare il periodo di tempo in cui Google conserva i dati della cronologia su 3 mesi, 18 mesi o fino a quando l’utente non li elimina manualmente, esattamente come avviene già nella sezione Attività web e app del proprio account.

Sempre per quel che riguarda l’Assistente, Google sta per avviare il deployment di nuovi modi per gestire i propri dati. Ad esempio ponendo a Google Assistant richieste di maggiori informazioni sulla protezione dei dati. È inoltre in preparazione una semplificazione della modalità di controllo della privacy mediante comandi vocali. Sarà cioè possibile eliminare l'attività dell'Assistente dal proprio account Google semplicemente impartendo un comando vocale. Il roll-out di queste funzioni inizierà questo mese in inglese e in tutte le altre lingue nel prossimo mese.

Google sta introducendo anche funzioni che aiutino a rafforzare le password e la sicurezza. Nel Gestore delle password, Google sta per introdurre la funzionalità Password Checkup. Questa informa gli utenti se le loro password sono deboli, se sono state riutilizzate su più siti o se è stato scoperto che sono state compromesse, ad esempio nel caso di violazione dei dati. Maggiori informazioni sulla funzione di Password Checkup sono disponibili in questo post del blog di Google.