La maggior parte degli utenti passa una quantità elevata di tempo ogni giorno a leggere sullo schermo del proprio smartphone, per tenersi aggiornati sulle notizie, scorrere i nuovi articoli dei blog preferiti, consultare approfondimenti sugli argomenti d’interesse: Google Assistant ora può venire in aiuto in questa attività consueta e familiare.

Infatti, la lettura di grandi quantità di testo può rappresentare una barriera difficilmente superabile per le persone che hanno difficoltà visive o di lettura; ma chiunque potrebbe aver semplicemente bisogno di un piccolo aiuto per affrontare gli articoli più corposi sullo schermo sempre relativamente ristretto di uno smartphone: anche se le nuove tendenze portano a display più ampi, stiamo pur sempre parlando di un telefono.

Ora Google ha annunciato che, grazie a Google Assistant, il browser potrà leggere ad alta voce gli articoli pubblicati sul web, in modo che l'utente possa ascoltarli.

Sugli smartphone Android, ogni volta che un articolo viene visualizzato nel browser sullo schermo del telefono, è possibile chiedere all’assistente virtuale di leggere ad alta voce il contenuto della pagina web.

Per aiutare l’utente a seguire il contenuto, il browser scorrerà automaticamente la pagina ed evidenzierà le parole mentre queste vengono lette ad alta voce dall’Assistente Google.

C’è anche la possibilità di modificare la velocità di lettura così come di scegliere tra più voci. Google afferma con sicurezza che le pagine web vengono lette con voci espressive e naturali, e che la funzionalità è progettata con l'obiettivo di presentare la stessa intonazione e lo stesso ritmo di una persona.

Ma non è finita qui. Se il contenuto originale non è nella lingua madre dell’utente, Google Assistant può attivare la lettura ad alta voce nel browser in 42 lingue diverse. È possibile utilizzare il menu di traduzione per selezionare la lingua desiderata e tutte le pagine verranno automaticamente tradotte e lette in quella lingua.

Google ha anche informato che i siti web non devono fare nulla di speciale per abilitare questa funzionalità. I webmaster che preferiscono non utilizzare questa funzione, possono utilizzare il tag nopagereadaloud, che consente di impedire all'Assistente Google di leggere ad alta voce la pagina codificata in tal modo.

Inoltre, gli sviluppatori hanno la possibilità di aggiungere l’opzione che Google Assistant legga ad alta voce i contenuti delle proprie app per dispositivi mobili, utilizzando le Actions.

Se invece possiedi uno smartphone Apple, potrebbe interessarti l’articolo su come far leggere ad alta voce a iPhone un testo o una schermata.