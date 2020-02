iOS, nel nostro esempio nella versione 13, ci fornisce la possibilità di chiedere a iPhone di leggere ad alta voce un contenuto testuale quale un messaggio, un brano selezionato oppure anche un’intera schermata.

Innanzitutto, vediamo come configurare alcune impostazioni relative alla voce e alla lettura del testo sullo schermo.

Nella schermata Home di iPhone apri l’app Impostazioni e seleziona la scheda Accessibilità.

Nella schermata Accessibilità delle Impostazioni, tra le voci della sezione Vista, tocca Contenuto letto ad alta voce.

La schermata Contenuto letto ad alta voce presenta una serie di controlli per regolare e personalizzare la funzione di lettura da parte dell’iPhone.

Attiva gli interruttori Leggi selezione e Leggi schermo se desideri che iOS visualizzi le opzioni per ascoltare, rispettivamente, il testo che hai precedentemente selezionato o l'intera schermata.

Se l’opzione Leggi selezione è attivata, quando selezioni un brano di testo in una app, tra le opzioni presenti nel menu delle azioni disponibili, viene visualizzato anche il pulsante Leggi.

Nell’app Messaggi puoi toccare un messaggio e selezionare l’opzione Leggi ad alta voce.

Se l’apposito controllo è attivato, nella schermata Contenuto letto ad alta voce della scheda Accessibilità delle Impostazioni di iOS, durante la lettura ad alta voce iPhone evidenzia le parole nel testo, man mano che esse vengono pronunciate.

È probabilmente ancora più preziosa l’opportunità di far leggere ad alta voce a iPhone un’intera schermata: ad esempio per ascoltare la lettura del contenuto di una pagina web, di un messaggio email, di un documento di testo e così via.

Innanzitutto, per sfruttare questa funzionalità, è necessario che sia attivata l’opzione Leggi schermo, che abbiamo visto prima.

Se l’opzione Leggi schermo è attivata, per far leggere ad alta voce ad iPhone il contenuto della schermata aperta, basta scorrere due dita sullo schermo touch dall’alto verso il basso.

Il gesto del far scorrere due dita deve partire dall’alto, fuori dal bordo della schermata. Partendo dall’alto, più su dello schermo, e scorrendo con due dita verso il basso, parte la lettura ad alta voce. Questa viene accompagnata dalla visualizzazione, in sovrimpressione sulla schermata, del Controller Parlato.

Il Controller Parlato è una sorta di telecomando della lettura ad alta voce: permette di mettere in pausa la lettura, di variare la velocità della voce e altro ancora; può anche essere compresso su un lato dello schermo (e lo fa in automatico dopo un po’) e riespanso con un tocco.

Come alternativa ancora più comoda, puoi chiedere direttamente a Siri: “Leggi schermata”.