Google amplia la partnership con Anthropic per l’intelligenza artificiale

Google ha annunciato l’ampliamento della partnership con Anthropic, impegnandosi a garantire i più elevati standard di sicurezza e protezione dell’intelligenza artificiale, e che Anthropic utilizzerà i chip Cloud TPU v5e di ultima generazione per l’inferenza dell’AI.

Le due aziende hanno lavorato a stretto contatto sin dalla fondazione di Anthropic nel 2021, in quanto la startup di ricerca e sicurezza dell’AI ha costruito uno dei più grandi cluster Google Kubernetes Engine (GKE) del settore.

Attualmente Anthropic utilizza anche AlloyDB, il database di Google completamente gestito e compatibile con PostgreSQL, per gestire i dati transazionali con prestazioni e affidabilità elevate, e il data warehouse BigQuery di Google per analizzare vasti data set ed estrarre informazioni per i suoi dipendenti.

L’annuncio – sottolinea Google – fa seguito alla partecipazione di entrambe le aziende al primo AI Safety Summit (AISS) organizzato dal governo del Regno Unito a Bletchley Park la scorsa settimana. Con la partecipazione di alti dirigenti di Google e Anthropic, l’evento storico ha riunito funzionari governativi, leader tecnologici ed esperti del mondo accademico e della società civile per condividere le preoccupazioni relative all’AI di frontiera e determinare le misure che potrebbero essere adottate per affrontarle.

Questo evento si basa sulle rispettive collaborazioni di Google e Anthropic con il Frontier Model Forum, un’iniziativa volta a sostenere lo sviluppo di migliori misure per la sicurezza dell’AI. Entrambe le aziende collaborano anche con MLCommons, un gruppo no-profit che lavora per creare dati affidabili e di terze parti sui sistemi AI.

Per proteggere le organizzazioni che distribuiscono i modelli di Anthropic su Google Cloud, nonché i dipendenti e i collaboratori di Anthropic stessa, Anthropic utilizza ora anche i servizi di sicurezza di Google Cloud, tra cui Chronicle Security Operations, Secure Enterprise Browsing e Security Command Center.

Security Command Center aiuta Anthropic a ottenere visibilità sull’ambiente Google Cloud e a rilevare eventuali configurazioni errate, mentre Secure Enterprise Browsing consente all’azienda di proteggere l’accesso ai dispositivi gestiti e non gestiti sia per i dipendenti che per i collaboratori. Chronicle Security Operations offre ad Anthropic una soluzione AI con informazioni sulle minacce in prima linea attraverso l’automazione, oltre alla possibilità di creare controlli, criteri e configurazioni di sicurezza automatizzati.

Inoltre, Anthropic è ora una delle prime aziende a implementare su scala TPU v5e, l’acceleratore AI versatile, efficiente e scalabile di Google Cloud. Ora generalmente disponibile, TPU v5e consente ad Anthropic di servire il suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) Claude in modo efficiente e performante.

“Anthropic e Google Cloud condividono gli stessi valori quando si tratta di sviluppare l’AI: deve essere fatto in modo coraggioso e responsabile“, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Questa partnership allargata con Anthropic, basata su di anni di collaborazione, porterà l’AI a un maggior numero di persone in modo sicuro e protetto e fornisce un altro esempio di come le startup di AI più innovative e in più rapida crescita stiano costruendo su Google Cloud“.

“La nostra partnership di lunga data con Google si fonda sull’impegno comune di sviluppare l’AI in modo responsabile e di impiegarla in modo vantaggioso per la società“, ha dichiarato Dario Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione mentre lavoriamo per rendere i sistemi di AI manovrabili, affidabili e interpretabili disponibili per un maggior numero di aziende in tutto il mondo“.