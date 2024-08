Gli utenti di ChatGPT Free possono ora generare immagini con Dall·E 3

Da oggi gli utenti di ChatGPT Free, il piano gratuito della piattaforma di intelligenza artificiale di OpenAI, potranno generare fino a due immagini al giorno con DALL·E 3.

OpenAI sottolinea che questa scelta deriva dalla volontà dell’azienda di rendere gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale accessibili al pubblico più vasto possibile: tale novità consentirà ad ancora più persone di esprimere visivamente le proprie idee e creare immagini personalizzate e uniche con semplici prompt testuali.

Per iniziare, sarà semplicemente sufficiente chiedere a ChatGPT ciò che si desidera vedere, tramite una breve frase o un paragrafo dettagliato. Finora, la funzione di generazione di immagini con il modello AI DALL·E 3 era disponibile solo con gli abbonamenti a pagamento, a partire dal piano Plus, per proseguire con quelli Team ed Enterprise. Ora l’AI generativa per immagini diventa accessibile anche agli utenti del piano Free.

DALL·E 3 è il modello text-to-image di ultima generazione di OpenAI. Oltre che in ChatGPT, è disponibile per gli sviluppatori e le aziende anche attraverso API. Quest’ultima versione ha rappresentato per la società di intelligenza artificiale un netto balzo in avanti nella capacità di generare immagini che aderiscono esattamente al testo fornito dall’utente. Inoltre, nasce come integrato nativamente in ChatGPT, che può quindi diventare una sorta di partner per il brainstorming e per perfezionare il processo di generazione delle immagini.

Come per le versioni precedenti, anche per DALL·E OpenAI ha prestato attenzione anche alla sicurezza, integrando mitigazioni e restrizioni che prevengono la generazione di determinati contenuti inappropriati. Il modello di generazione di immagini integra mitigazioni che lo portano a rifiutare di elaborare le richieste classificate come pericolose.

In tema di sicurezza dei propri modelli AI, proprio in queste ore OpenAI ha pubblicato anche la System Card di GPT-4o, una valutazione della sicurezza end-to-end del modello di ultima generazione.

Maggiori informazioni su DALL·E 3 sono disponibili sul sito di OpenAI.