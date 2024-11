GitHub Spark, il tool nativo AI per creare micro app con il linguaggio naturale

GitHub ha annunciato la prossima evoluzione della sua piattaforma per sviluppatori alimentata da Copilot in occasione della decima edizione della sua developer conference, GitHub Universe ’24.

L’azienda sta portando la possibilità di scelta su GitHub Copilot rendendolo multi-modello, consentendo agli sviluppatori di scegliere tra i modelli leader del settore, tra cui Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, Gemini 1.5 Pro di Google e GPT-4o, o1-preview e o1-mini di OpenAI.

Nell’ottica di raggiungere 1 miliardo di sviluppatori, ha inoltre presentato anche GitHub Spark, uno strumento nativo dell’intelligenza artificiale che consente di creare applicazioni web personali, personalizzate e completamente funzionali interamente in linguaggio naturale.

Infine, GitHub ha immaginato l’esperienza dello sviluppatore AI-native con aggiornamenti sostanziali a GitHub Copilot in VS Code, Copilot Workspace, GitHub Models e Copilot Autofix, portando la funzionalità AI all’intera piattaforma.

Per quanto riguarda il primo punto, gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot in Visual Studio Code e github.com possono ora scegliere tra una serie di modelli allo stato dell’arte, tra cui Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, Gemini 1.5 Pro di Google e GPT-4o, o1-preview e o1-mini di OpenAI. Gli sviluppatori possono passare da un modello all’altro durante una conversazione con Copilot Chat, per scegliere il modello giusto per il caso d’uso giusto, oppure possono continuare a lasciare che Copilot usi il suo potente modello predefinito.

Claude 3.5 Sonnet di Anthropic è già disponibile tramite GitHub Copilot, mentre Gemini 1.5 Pro di Google sarà disponibile nelle prossime settimane. GitHub ha anche affermato che continuerà ad abilitare la scelta degli sviluppatori in collaborazione con i principali fornitori di modelli e porterà presto la scelta multi-modello in molte altre aree e funzioni di Copilot.

GitHub Spark è invece uno strumento che consente agli sviluppatori di qualsiasi livello di competenza di dare vita alle loro idee utilizzando il linguaggio naturale per costruire microapplicazioni chiamate “spark”. Queste “spark”, scintille, sono microapplicazioni completamente funzionali che possono integrare funzioni di intelligenza artificiale e fonti di dati esterne senza richiedere la gestione di risorse cloud. Utilizzando un ciclo di feedback sulla creatività, gli utenti iniziano con una richiesta iniziale utilizzando i modelli OpenAI e Anthropic, vedono le anteprime dal vivo della loro app mentre viene costruita, vedono facilmente le opzioni per ciascuna delle loro richieste e salvano automaticamente le versioni di ogni iterazione in modo da poterle confrontare man mano.

Gli sviluppatori esperti possono apportare direttamente modifiche al codice sottostante, mentre gli appassionati o gli sviluppatori alle prime armi possono iterare interamente in linguaggio naturale: la scelta è loro. Una volta che l’utente è soddisfatto della propria spark, può eseguirla automaticamente sul proprio desktop, tablet o dispositivo mobile, ottenendo così un valore immediato dalla propria creazione. Gli utenti possono anche condividere le loro spark con un controllo degli accessi personalizzato, nonché consentire ad altri di remixare la loro spark e costruire sulla base delle loro creazioni.

“Per troppo tempo, una barriera d’ingresso insormontabile ha separato la stragrande maggioranza della popolazione mondiale dalla creazione di software. Questa situazione può cambiare con GitHub Spark, il nostro nuovo strumento AI-native per costruire applicazioni interamente in linguaggio naturale“, ha dichiarato Thomas Dohmke, CEO di GitHub. “Con Spark, permetteremo a oltre un miliardo di utenti di personal computer e telefoni cellulari di creare e condividere le proprie microapplicazioni direttamente su GitHub, la rete di creatori per l’era dell’intelligenza artificiale”.

L’azienda ha dichiarato che continuerà a perfezionare GitHub Spark per rendere lo strumento il più intuitivo possibile sia per i consumatori generici che per gli sviluppatori di ogni livello di competenza.

GitHub ha inoltre annunciato una serie di ulteriori novità per offrire esperienze AI-native su tutta la sua piattaforma, con un’ampia gamma di miglioramenti: ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.