GitHub ora offre un piano gratuito per Copilot in VS Code

GitHub – sottolinea il team – ha una lunga storia di offerta di prodotti e servizi gratuiti agli sviluppatori. Iniziando con l’open source gratuito e la collaborazione pubblica, l’azienda – sussidiaria di Microsoft dal 2018 – ha aggiunto i repository privati gratuiti, i minuti gratuiti per GitHub Actions e GitHub Codespaces e l’archiviazione gratuita di pacchetti e release: ora a tutto questo si aggiunge GitHub Copilot, con il lancio di GitHub Copilot Free.

Ora integrato automaticamente in VS Code, tutti gli sviluppatori hanno accesso a 2.000 completamenti di codice e 50 messaggi di chat al mese, semplicemente accedendo con il proprio account GitHub personale, o creandone uno nuovo. Quanti sono gli sviluppatori? Risponde il team: proprio la scorsa settimana è stato superato il traguardo dei 150 milioni di sviluppatori su GitHub.

Copilot Free permette di scegliere tra il modello Claude 3.5 Sonnet di Anthropic e il modello GPT-4o di OpenAI. È possibile porre una domanda di coding, chiedere che l’assistente AI spieghi il codice esistente o fargli trovare un bug. È possibile eseguire modifiche su più file e anche accedere agli agenti di terze parti di Copilot o creare la propria estensione. Copilot Chat è ora disponibile direttamente dalla dashboard di GitHub e funziona con Copilot Free.

Tutto ciò è ora dunque disponibile con il nuovo livello gratuito per GitHub Copilot in VS Code. Per rimuovere i limiti dei 2.000 code completion con suggerimenti in tempo reale e dei 50 messaggi e interazioni via chat al mese, ci sono poi sempre i livelli a pagamento Pro, Business ed Enterprise che, a scalare, aggiungono anche altre funzionalità al pacchetto.

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina di GitHub Copilot.